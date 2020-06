Paulo Dybala, ya recuperado y con el alta desde hace un mes luego de infectarse con coronavirus en Italia, aseguró que tuvo la enfermedad por "más tiempo de lo esperado" y dijo que no está en óptimas condiciones aunque "mucho mejor", a dos semanas del reinicio de la Serie A.

En un torneo de FIFA 20 a beneficio que lo tuvo como protagonista, el delantero del líder Juventus, de 26 años, aseguró: "No me siento al 100 por ciento, pero estoy bastante bien. He evolucionado mucho y voy recuperando sensaciones".

A su vez, el cordobés no ocultó la felicidad por poder volver a las canchas en breve. "Hemos vuelto al entrenamiento y el fútbol está regresando. Pronto haremos lo que más amamos", apuntó desde su casa en Turín.

La Juve, líder del Calcio con 63 puntos (uno más que Lazio, que tiene un partido menos disputado), volverá a jugar el lunes 22 de junio contra Bolonia a puertas cerradas, desde las 16.45 de la Argentina.