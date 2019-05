Optimista. Paulo Dybala llegó a Ezeiza.

El delantero de la Juventus de Italia Paulo Dybala dijo que los jugadores de la selección argentina van "a poner todo para hacer una muy buena" Copa América, para lo que hace falta "llegar con la cabeza tranquila para no estar demasiado ansiosos".



El jugador cordobés llegó a la Argentina para sumarse al plantel de la Selección nacional que dirige Lionel Scaloni, jornada en la que también arribaron el defensor German Pezella de la Fiorentina y Ángel Di Maríaa del PSG de Francia.



"Mi puesto en la cancha es del medio hacia adelante y en esa posición jugué en todos los puestos, pero es obvio que jugaré donde el entrenador me lo indique", señaló Dybala.



En breves declaraciones a la prensa en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Dybala sostuvo que "debemos llegar con la cabeza tranquila a la Copa y no tomarla como una revancha" y subrayó que "siempre venir a la Selección es un orgullo, me pone muy feliz". Una de las esperanzas argentinas que necesita explotar, se tiene fe para la Copa.