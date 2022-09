El delantero Paulo Dybala expresó su felicidad por estar en la Selección argentina a tan poco tiempo del Mundial Qatar 2022 y tras haber quedado fuera de la última Copa América. "En ningún momento me enojé ni tuve una mala reacción hacia el cuerpo técnico", afirmó en exclusiva con el canal TyC Sports.

El futbolista de Roma destacó que "ese año no había sido el mejor por las lesiones". Además, agregó: "Soy una persona muy autocrítica y siempre trato de mejorar para poder dar todo. Cuando vi el resultado me puse muy contento por el grupo. Eran mis compañeros y donde tengo buenos amigos de mucho tiempo".

Con respecto a la proximidad de la Copa del Mundial, fue contundente. "Se consiguieron dos títulos, el equipo está cerca de la gente y hay mucha ilusión. Se creó una linda atmósfera y nosotros también lo vivimos así. Hay confianza y buena onda. Hay que estar tranquilos y seguir de la misma manera", manifestó.

Respecto a los pocos minutos que tuvo el cordobés en el pasado Mundial, destacó que "en aquel entonces era otro equipo y había diferentes compañeros". En tanto, añadió: "Se prepara de otra manera, más allá de que hubiese sido lindo tener otro desenlace y haber sumado más minutos en cancha. Es algo que ya quedó en el pasado y ahora hay que apuntar a lo que viene".

Consultado sobre su campaña pasada y la salida de la Juventus y el posterior arribo a la Roma, profundizó que "lamentablemente, el año pasado tuve varios parates por algunas lesiones en Juventus y no pude tener continuidad más allá de que mis números, por los minutos jugados, fueron muy buenos. Haber quedado sin contrato hizo que se creara toda una duda sobre lo que estaba pasando con mi nivel futbolístico. Fue inesperado porque tenía un acuerdo para renovar, pero después las cosas cambiaron por parte del club y el entrenador, que tenían un proyecto nuevo. Hoy, Mourinho me abrió las puertas para tener la posibilidad de llegar a Roma".

Argentina jugará mañana a las 20.30 horas ante Honduras el primer amistoso de esta gira.

Consultado sobre si la decisión de continuar en la Serie A tenía que ver con el Mundial de Qatar 2022, el ex Instituto aclaró: "Estaba la fecha FIFA de septiembre y después el Mundial. Yo jugué muchos años en Juventus y para mí era difícil ir a otro club de Italia. Conozco la Liga, jugué muchos años y sabía que no me iba a costar la adaptación. Hoy estoy acá, con la ilusión de estar (en el Mundial). Ya luego depende de lo que el técnico piense que es lo mejor para el grupo y uno debe acatarlo de la mejor forma posible".

Reencuentro

Después del Mundial de Rusia, Gonzalo Higuaín decidió ponerle punto final a la Selección. Fueron muchos años de convocatoria, viajes, partidos, finales, criticas, cargadas.

El Pipita hoy encontró el equilibrio y tranquilidad en el Inter de Miami, y fue allí donde el delantero se reencontró con Lionel Messi y con sus ex compañeros, quienes se entrenan en el predio del equipo de David Beckham y compañía a la espera del amistoso contra Honduras.

Higuaín saludó uno por uno a los integrantes del equipo argentino, y con muchos de ellos ha compartido plantel. Hubo abrazo afectuoso con Leo, también con Rodrigo de Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, el Papu Gómez y Paulo Dybala, entre otros.

Higuaín está atravesando un gran presente en el Inter de Miami de la MLS.

El pasado fin de semana, el ex delantero de la Selección convirtió un agónico gol que le dio el triunfo a su equipo, que está cerca de acceder a los playoffs.

