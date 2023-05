Estados Unidos es el primer clasificado a cuartos de final del Mundial Sub 20 tras derrotar esta tarde categóricamente a Nueva Zelanda por 4 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



El equipo norteamericano llegó con puntaje ideal desde la primera fase y, además, hasta ahora mantiene su valla invicta.



El partido arrancó con Nueva Zelanda buscando quebrar por primera vez en el certamen el arco invicto de los Estados Unidos, con un par de acciones claras, sobre todo a los 5 minutos un tiro de Garbett que Slonina se tuvo que esforzar arriba.



Por eso, la presión estuvo en el inicio del lado de los All Whites (apodo que tienen los oceánicos en base a diferenciarse a cómo se conoce a su selección de rugby, que son los All Blacks) sobre todo por algunas llegadas rápidas de contra.



Pero en el primer ataque del equipo americano, a los 13 minutos, le llegó el balón a Wolff, quien desde larga distancia se la cruzó al palo derecho del arquero, quien tardó en reaccionar y fue partícipe necesario para que los Estados Unidos pueda abrir el marcador.



A partir de entonces, el equipo norteamericano se transformó en el dominador del partido, a la vez que Nueva Zelanda sintió el golpe de ese gol y quedó desmoralizado.



Estados Unidos mostró un mejor juego colectivo y llegó varias veces al arco contrario, y se mereció ir a los vestuarios con una mayor ventaja.



Paró 3 en el fondo, 4 en el medio y 3 de punta, con un buen manejo de su capitán Edelman, el buen pie de Luna, la velocidad de Cowell que además es incisivo, más las subidas de los carrileros sumados al ataque, marcaron las diferencias del equipo norteamericano.



Así, a los 15 minutos del segundo tiempo con un ataque en cuatro pases, abriendo la cancha por la derecha, rotando hacia la izquierda, hasta que Luna asistió a Cowell, quien desde la zona de la media luna, se la cruzó a Sims hacia su palo izquierdo, aumentando el marcador.



A los 30, Estados Unidos aprovechó un tiro libre mal ejecutado de su rival y metió una contra muy sólida, que manejó Luna, se la entregó a Cowell, quien la abrió demasiado hacia la izquierda y se quedó sin ángulo, pero asistió a Luna y tras un rebote lo aprovechó Che y prácticamente con ese gol liquidó el partido.



El cuarto gol norteamericano llegó a los 36 minutos por un tiro libre desde la izquierda, bien pasado, que el arquero salió mal y el recién ingresado Pukstas estiró las diferencias.







=Síntesis=







Estados Unidos: Gaga Slonina; Joshua Wynder, Brandan Craig, y Jonathan Gómez; Caleb Wiley, Daniel Edelman (C), Jack McGlynn, y Justin Che; Cade Cowell, Diego Luna, y Owen Wolff. DT: Mike Varas.



Nueva Zelanda: Kees Sims; Isaac Hughes, Finn Surman (C), Finn Linder, y Lukas Kelly-Heald; Fin Conchie, Jay Herdman, Norman Garbett, Dan McKay, y Benjamin Wallace; Oliver Colloty. DT: Darren Bazeley.







Gol en el primer tiempo: 13m. Wolff (EU).



Goles en el segundo tiempo, 15m. Cowell (EU), 30m. Che( EU) y 36m. Pusktas







Cambios, en el segundo tiempo, 5m. Aaryan Raj por Linder (NZ); 20m. Noah Karunaratne por McKay (NZ); 25m. Obed Vargas por McGlynn (EU) y Michael Halliday por Wiley (EU); 34m. Rokas Pukstas por Wolff (EU) y Niko Tsakiris por Luna (EU); 35m. Kian Donker por Colloty (NZ) y Oliver Fay por Wallace (NZ); y 38m Kevin Paredes por Cowell (EU).







Árbitro: Mohamed Marouf (Egipto).



Estadio: Malvinas Argentina (Mendoza).



Asistentes: 7.877 espectadores.