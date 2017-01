La dirigencia de Sportivo Desamparados desvinculó del plantel al jugador Pablo Costi por “reiterados actos de indisciplina para con dirigentes, autoridades, cuerpo técnico y compañeros”.

Sin más detalles la institución dio por terminado el tema, pero el jugador no tardó en contestar en las redes sociales.

“Sería muy bueno que cuenten bien las cosas y como se las están manejando. Hasta el momento me caye a partir del lunes será el turno de que yo me defienda xq hoy las cosas que se dicen de mi persona no son las correctas. Es una pena que en dos años justo los últimos 20 días sean de indiciplina, le agradezco a la gente que me ha mandado su apoyo y ha estado conmigo,los que realmente me conocen saben como me manejo y me maneje siempre,pedirles disculpas y agradecerles de nuevo,gracias por haberme abierto las puertas del club y haberme dejado ser parte de su historia! Como dije ya el lunes mas tranquilo sera mi turno de hablar y dar detalles de muchas cosas mas,abrazo enorme y gracias nuevamente siempre trate de dar lo mejor por el club...” (sic), escribió textualmente el jugador.