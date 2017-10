Triunfo especial. Ángel Echegaray llegó cortado a la meta y saboreó de manera especial su victoria en la ruta.





Su sueño era competir en los Binacionales, se preparó con ansias para ello y su esfuerzo tuvo premio. Lo que pocos saben, sólo su familia, compañeros y cuerpo técnico es que Ángel "Loro" Echegaray fue diagnosticado antes de viajar de una dolencia en la zona testicular que requiere una operación.



"Me dolía muchísimo al pedalear, pero me hacía la cabeza en que no había dolor y así saqué fuerzas de donde no tenía" contó.



Desde el día que se enteró no pudo entrenar, sólo subió a la bicicleta para correr y ganar el oro en la cuarteta y ayer en la prueba de ruta en pelotón.