Qatar, país anfitrión y debutante en la Copa del Mundo 2022, y Ecuador, seleccionado conducido por el argentino Gustavo Alfaro, protagonizarán hoy el partido inaugural del torneo organizado por la FIFA.



El puntapié inicial será a partir de las 13 de la Argentina, con el arbitraje del italiano Daniele Orsato, en el estadio Al Bayt, que tiene capacidad para 60.000 espectadores y uno de los diseños más innovadores con la estructura de las tradicionales tiendas de la región del Golfo.



Para Orsato será la primera experiencia en una Copa del Mundo y estará acompañado de Ciro Carbone y Alessandro Giallatini como asistentes. En el VAR se encontrará Massimiliano Irrati.



El grupo A se completa con Senegal y Países Bajos, que se enfrentarán el lunes a las 13 en el estadio Al Thumama.



Luego de poco más de cuatro años después de la conquista de Francia en Rusia 2018, la competencia más importante de la FIFA comenzará con el debut absoluto de un país anfitrión, algo que no pasaba desde Italia 1934.



El vigente campeón de Asia intentará no repetir el caso de Sudáfrica, que fue el único local de la historia en quedar eliminado en fase de grupos.



El rival será la Ecuador del santafesino Gustavo Alfaro, que se clasificó tras terminar en un meritorio tercer puesto en las eliminatorias sudamericanas por debajo de las potencias Brasil y Argentina.



La "Tri", sin embargo, iniciará su cuarta participación mundialista (2002, 2006 y 2014 las anteriores) envuelta en la polémica por la ausencia del defensor Byron Castillo.



En uno de los cuatro representantes sudamericanos del Mundial también podría debutar el arquero Hernán Galíndez, oriundo de Rosario pero nacionalizado ecuatoriano desde 2019.



A los 35 años, el ex Rosario Central y flamante campeón de Ecuador con Aucas compite la titularidad con Alexander Domínguez, quien tuvo un paso por Vélez. En el plantel ecuatoriano habrá dos futbolistas que juegan en la Liga Argentina como el mediocampista Alan Franco, de Talleres de Córdoba, y Djorkaeff Reasco, de Newell"s Old Boys.

Datos históricos

Los partidos inaugurales suelen ser aburridos. Desde Inglaterra 1966 hasta Argentina 1978 hubo cuatro 0 a 0. Entre España "82 y Corea-Japón 2002 hubo seis 1-0. Fueron en contra de la regla: Alemania 4- Costa Rica 2, en 2006, y Rusia 5- Arabia Saudita 0, en la última edición.

A las 11 empieza el acto inaugural

La ceremonia inaugural del Mundial de Qatar se realizará hoy en medio del misterio por la escasa información oficial y tras una serie de polémicos rechazos de artistas internacionales.



El tradicional evento que precede al partido inaugural comenzará a las 11 de la Argentina, dos horas antes de que ruede por primera vez la pelota mundialista en Medio Oriente, y será televisado por la TV Pública y Directv Sports.



El Comité Supremo de Organización local y la FIFA todavía no anunciaron oficialmente los detalles de la ceremonia pero en los días previos ya se generó polémica por la respuesta de reconocidos artistas internacionales que quisieron despegarse del país anfitrión.



El otro ausente en el acto protocolar será el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien envió en representación a su vicepresidente, Alfredo Borrero. Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira desistieron a participar.