El óvalo de Rafaela integra el reducido lote de autódromos míticos en el país. Su primera carrera fue en 1953 e, incluso con chicanas luego, ha sido escenario de varios récord de velocidad del automovilismo argentino. Se lo conoce justamente como el Templo de la Velocidad y este fin de semana alojará la Carrera de los Millones del Turismo Carretera. En acción estará Facundo Della Motta (Dodge) como representante sanjuanino en el TC, mientras que Tobías Martínez (Chevrolet) lo hará en TC Pista. Ellos buscarán igualar la marca que ostenta Eduardo Copello: el Maestro es el único piloto sanjuanino en ganar en Rafaela en el TC, cuando se impuso el 7 de mayo de 1967.

Copello, a bordo de un Torino 380 W que preparaba Oreste Berta, dio cátedra aquel día en Rafaela, largando desde el último lugar y en una de las cuatro competencias que en toda su historia el TC se disputó allí sin chicanas.

Una rotura en el motor no le permitió registrar tiempo de clasificación, por lo que la remontada del sanjuanino en carrera fue vehemente. Para la segunda vuelta ya estaba tercero y rápidamente pasó a liderar.

Por afuera. Copello avanza con su Torino número 22 tras largar último. Con Gradassi y Ternengo eran la famosa CGT.

Además de correr sin chicanas, por entonces la prueba era mucho más extensa que ahora. De hecho, el piloto sanjuanino se impuso con un registro de 3h7m8s8/10. Detrás quedaron los otros dos Torino del equipo, separados por un suspiro. Es que Héctor Gradassi totalizó 3h7m9s4/10 y tercero se ubicó Jorge Ternengo, con 3h7m9s6/10.

El famoso trío, conocido como la CGT, aplastó a sus rivales, con un rendimiento fenomenal de los autos y una impecable estrategia de Oreste Berta para cuidar los neumáticos. No obstante, no fue una competencia atractiva. La revista El Gráfico la describía así: "La carrera falla por su extensión, por el aburrimiento que impone en todos... 600 kilómetros en un circuito de 4.600 metros es excesivo. 130 vueltas a un recorrido de dos rectas y dos curvas resulta tedioso para todos: los que corren y los que miran. Hacer las 500 Millas una vez por año es necesario por tradicional, por importante. Pero obligar a correr 600 kilómetros a los monstruosos autos de T.C. no se justifica. Por nada. Ni por tradición, ni por posibilidades, ni por necesidad".

Copello, triunfador, se bajó del auto y encendió un cigarrillo, algo que era habitual por entonces pero que hoy es impensado. La gente lo ovacionó y el sanjuanino anotó su nombre en la selecta lista de vencedores del TC en Rafaela, en la que sólo tres pilotos hicieron ganar a Torino (Rodolfo de Álzaga en 1968 y Emiliano Spataro 2007, los otros).

El premio

4 Millones de pesos se lleva el vencedor de la competencia en Rafaela. Fue en 2016 cuando se instauró el premio. Aquel año se llamó la "Carrera del Millón" pero, devaluación mediante, desde 2019 pasó a denominarse "de los Millones".

Carrera de fanáticos

Este fin de semana, el TC disputará su séptima fecha del calendario y como sucede cada año, Rafaela despierta mucha expectativa entre los fanáticos. Es más, desde hace días que hay gente acampando en las afueras del autódromo esperando que abran las puertas.

Della Motta (Dodge) obtuvo en 2022 un destacado 13er lugar y ha demostrado que Rafaela le sienta bien. Y Tobías, que a diferencia de 2022 hoy tiene un auto más competitivo, el año pasado finalizó 7mo en el Pista, por lo que ambos llegan al Templo de la Velocidad con ilusión renovada.

Medio centenar de pilotos inscriptos

El TC realizó ayer la presentación de la denominada Carrera de los Millones, que este fin de semana se disputará en el óvalo. Hay 50 pilotos inscriptos en la Máxima, para una carrera que todos quieren ganar.

El de Rafaela, en tanto, es el cuarto autódromo con más carreras de TC en los últimos 26 años, con 28 fechas, incluidas las de 1998 y 2006 cuyas finales se suspendieron, según Sólo TC. El circuito santafesino albergó por primera vez al TC en 1953, cuando era de tierra, pero se convirtió en un clásico a partir de 1993.