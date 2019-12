En Bancaria el hockey sobre patines sigue a full. En plena efervescencia, si se quiere. Es que el novedoso certamen denominado 3x3 es atención de propios y extraños. Todo como epicentro en cancha de la Bancaria. No sólo con actividad en la pista sino también en las mesas del patio de comidas y a pleno sonido musical.



Los partidos, bien parejos la mayoría, han terminado con resultados ajustados y a medida que va transcurriendo el torneo se perfilan los favoritos. Hoy sigue.



Ayer, promediando la jornada se habían dado los siguientes resultados:



Los Galácticos 1 - Milan de Rivadavia 1; Sabaleros 3 - Los Conturso 2; Stars 2 - El Nono Luis 1; Los Monos 1 - Los Elber 2; Los Barbijos 3 - Regalados 2. Anoche jugaban al cierre de la edición, Los 0011 vs. Puchol Team; Albardón Team vs. Los Pangui; Acade vs. La Sub-17; Los Pekes vs. Los Ravioles; Los Pena vs. Los Tallarines; The Pink vs. Mala Fama; Los Guascasos vs. Los Carrión; Los Mostaza Pap vs. Feche Libre; Los Poca Soda vs. Feria Persa; Los Yate vs. Bastante Team; Glam vs. Amatori Capa.



En tanto, en el primer día se dieron éstos guarismos: Los Barbijos 0 - Los Guascasos 1; Regalados 1 - Los Carrión 1; Mostaza Pap 1 - Los Poca Soda 6; Fecha libre 1 - Feria Persa 2; Los Galácticos 1 - Glam 2; Milan de Rivadavia 2 - Amatori Kappa 0; Los Yate 2 - Sabaleros 5; Bastante Team 1 - Los Conturso 3; Stars 1 - Los Monos 3; El Nono Luis 0 - Elber Galarza 2.