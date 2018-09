Presionado. Agustín Almendra trata de escapar de la marca de Fabián Espíndola. Boca no juega bien pero gana igual.

Carlos Tevez le puso pimienta al Superclásico con River y le apuntó directamente a Lucas Pratto, quien había dicho que el Millo tiene más carácter que Boca. Tras el partido de ayer y en diálogo con TyC Sports, la consulta sobre el tema fue para él y Edwin Cardona, quien enseguida lanzó un "Que responda Carlitos". Y el Apache recogió el guante: "No sé si hablamos en la cancha. Yo creo que él tiene necesidad de decir eso y demostrarle a la gente de River que es hincha de River. Eso es lo que yo pienso", lanzó, pícaro, sobre el conocido pasado del atacante millonario como simpatizante xeneize.



"Creo que quiere quedar bien. Es la opinión de él, la respeto, obvio que no la comparto porque tenemos más copas que ellos", analizó Tevez. Y Cardona metió su bocado: "Como jugador uno tiene que responder en la cancha y no hablar tanto". Entonces, Carlitos cerró con más picante para Pratto: "Dentro de 15 días nos vemos".



Por su parte, el DT de Boca, Guillermo Barros Schelotto, fue autocrítico y dijo que busca más protagonismo. "En el primer tiempo nos costó, no podíamos pasar al campo de San Martín con la pelota dominada. Nos complicaron. La jerarquía y las individualidades sacaron el partido adelante. Me gusta ser más protagonista y justificar el triunfo", apuntó.



Lo pidió Ábila



Wanchope Ábila dijo que el penal le sirvió para tomar confianza. "Se lo pedí a Cardona para agarrar un poco de confianza, me lo dejó y sirvió para sentenciar el partido", dijo. Y agregó que "fue un rival duro, había que pelearlo e intentar jugar".