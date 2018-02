El certamen de básquet doméstico se pondrá en marcha en la primera semana de marzo y contará con varias modificaciones que se aprobaron en la reunión realizada ayer en la sede de la Federación de Básquetbol de la Provincia de San Juan. El Apertura será en homenaje a Rodolfo Lanteri, habrá doce equipos y una fase previa. Además, se suma un certamen posterior al Apertura y previo al Clausura que determinará cuál es el conjunto sanjuanino que accederá al torneo Pre federal.

Son varias las modificaciones del certamen. Contará con doce equipos en vez de once y se realizará una fase zonal previa al campeonato. Serán dos zonas de seis equipos cada una en la cual jugarán cinco fechas. Los dos primeros de cada grupo afrontarán una súper liga a disputarse después del Apertura y previo al campeonato Clausura, en la cual el ganador tendrá el derecho de jugar el Pre Federal por lo que la primera parte del campeonato será fundamental.

Una vez finalizada la primera fase se disputará la zona campeonato y los equipos arrastrarán la mitad de los puntos que lograron en las cinco fechas. Tras jugarse las once fechas, los cuatro mejores del torneo afrontarán un final four y de allí se determinará el campeón sanjuanino. Las modificaciones toman relevancia dado que en vez de jugar un mínimo de 10 encuentros serán 17 en esta oportunidad.

Continuando con la iniciativa de la nueva comisión, el campeonato tendrá como homenajeado a Rodolfo Lanteri. Un ícono de la historia de Inca Huasi que continúa aportando su experiencia como dirigente en el club del Parque. En esta oportunidad le tocó un merecido reconocimiento, como en su momento lo tuvieron Dionicio Llarena y Leopoldo Benegas.

Zona 1:

Inca Huasi, Isca Yacú, Estrella, Banco Hispano, UVT, Jáchal

Zona 2:

Urquiza, Ausonia, Lanteri, Del Bono, Universidad Nacional de San Juan, Club a definir.

Fixture Zona 1

Fecha 1:

Banco Hispano vs UVT

Inca Huasi vs Jáchal

Isca Yacú vs Estrella

Fecha 2:

Isca Yacú vs Inca Huasi

UVT vs Estrella

Jáchal vs Banco Hispano

Fecha 3:

Banco Hispano vs Isca Yacú

Inca Huasi vs Estrella

Jáchal vs UVT

Fecha 4:

Isca Yacú vs Jáchal

UVT vs Inca Huasi

Estrella vs Banco Hispano

Fecha 5:

Inca Huasi vs Banco Hispano

UVT vs Isca Yacú

Estrella vs Jáchal

Fixture Zona 2:

Fecha 1:

Lanteri vs Ausonia

UNSJ vs A designar

Del Bono vs Urquiza

Fecha 2:

Del Bono vs UNSJ

Ausonia vs Urquiza

A designar vs Lanteri

Fecha 3:

Lanteri vs Del Bono

UNSJ vs Urquiza

A designar vs Ausonia

Fecha 4:

Del Bono vs A designar

Ausonia vs UNSJ

Urquiza vs Lanteri

Fecha 5:

UNSJ vs Lanteri

Ausonia vs Del Bono

Urquiza vs A designar