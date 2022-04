Como mínimo es desprolijo. No acorde a la dimensión de lo que representan los Campeonatos Argentinos de Ciclismo de Ruta en nuestro país. Es que en las últimas horas, lo que estaba previsto para las pruebas que se desarrollarán entre viernes y domingo próximo, en plena Semana Santa, quedaron en pausa respecto a sus circuitos por no ponerse de acuerdo dónde disputarlas. La historia comenzó en el cierre del lunes cuando sobre las 23 horas se le informó al Presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, que la idea de ir hasta Punta Negra en todas las pruebas quedaba en la nada. Las quejas del ambiente turístico de la provincia generaron esta negativa, ya que argumentaban que al tener que cortar el tránsito para esa zona tan concurrida por turistas en estos próximos días se le hacía un daño muy grande a la actividad que espera Semana Santa con ansias. Fue así como sobre el mediodía del martes se tomó la decisión de hacer casi todo el Argentino en la Circunvalación, algo que contaba, por entonces, con el aval de las autoridades provinciales. La nueva idea era usar "el anillo" el viernes y domingo para las pruebas principales, dejando para el sábado a las Damas y su prueba en línea de forma íntegra en el autódromo de Albardón. Incluso, desde las FCS se enviaron los trazados completos ya modificados. Pero sobre las 21 horas todo se modificó una vez más al no tener la "aceptación" de usar la Circunvalación. Entonces, al cierre de la edición, la idea que primaba era tener de epicentro al autódromo El Villicum. Disputar el viernes las tres contrarreloj individuales: Damas, Sub 23 y Elite masculina. El sábado realizar la prueba en línea tanto de los Sub 23 como de las Damas. Y el domingo, la prueba en línea masculina comenzarla y terminarla en el autódromo, teniendo en el medio el desarrollo principal en un circuito por los departamentos de Albardón, Angaco y San Martín. Si finalmente esta idea tomaba realidad era algo que se definiría esta jornada, a solo dos días de iniciarse las competencias. Sin dudas, un llamado de atención a la organización sabiendo que este año ya hubo Vueltas importantes en otros lugares como San Luis y Formosa, y que San Juan nuevamente se quedó sin su máxima competencia.

En una jornada con cambios de circuitos, anoche no había definición.

Más actividad

El Campeonato Argentino de Ciclismo Adaptado tendrá su epicentro en el circuito El Villicum. El viernes a partir de las 9 horas se disputará la contrareloj individual; mientras que el sábado, a las 9.30 horas, será el momento de la etapa en línea. Las categorías, que tendrán variedad en las distancias, serán: triciclo, handbike, individual y tándem.