No pudo. Pese a que tuvo varias chances como ésta, Concepción terminó perdiendo ante Ciudad de Buenos Aires, siendo su segunda derrota consecutiva. El "Azul" igual se metió en los cuartos de final que se juegan hoy. (Fotos: Daniel Arias)

Si el lunes había quedado como un día para el olvido, anoche otra vez se vieron caras serias y preocupadas para el lado del Concepción Patín Club. Es que el Azul de la Villa Mallea (el actual dueño del trofeo Panamericano) volvió a perder, esta vez por 4 a 2 ante Ciudad de Buenos Aires, y sigue sin levantar cabeza. Por suerte para sus aspiraciones aún no ha sido eliminado, ya que entró a los cuartos de final del torneo Panamericano al terminar siendo uno de los dos mejores terceros. Y, como siempre dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Por eso sus jugadores le ponen fichas al partido de hoy por los cuartos de final. Aunque los muchachos de Darío Giuliani no la tendrán nada sencilla. Es que el rival salía del partido que jugaban anoche, al cierre de la edición, Valenciano y Banco Mendoza, dos equipos bien estructurados y de buen presente.



Lo concreto es que los dos equipos locales se metieron en zona de definiciones, aunque por ahí el destino hace que hoy se eliminen entre sí.



Los cruces por los cuartos serán: Casa de Italia (Mendoza)-León Prado de Chile; Bco. Mendoza o Valenciano-Concepción; Murialdo (Mendoza)-Bco. Mendoza o Valenciano; Ciudad de Buenos Aires-Estudiantil San Miguel.



Ayer, Concepción tuvo un mal primer tiempo y se fue al descanso perdiendo 3-0 (goles de Patricio Ipiñazar, Julián Cornejo y Seba Moreno). Reaccionó en el inicio del complemento por la inyección que significó el ingreso del desequilibrante David Páez (no está en su máximo punto en lo físico, luego de la reciente operación a la que fue sometido), que marca diferencias. Entonces el Azul descontó doble (Franco Giuliani y el "Mono" Mariano Velázquez) y pareció que podía empardar. Pero careció de puntería y su rival no se lo perdonó, porque Moreno cerró el tablero definitivamente.



En los otros partidos, Llano Subercaseaux de Chile derrotó 4-1 a sus connacionales de la "U" Católica. Además, Casa de Italia de Mendoza goleó 6-2 a Corazonistas de Colombia. San Lorenzo sorprendió y le ganó 5-4 a Murialdo de Mendoza pero no le alcanzó para clasificar. Y, Estudiantil San Miguel de Chile derrotó 4-1 a León Prado, aunque éste último terminó clasificando por haberle ganado el partido entre sí al Ciclón.

Las mujeres, hoy también en cuartos

Los cuatro equipos sanjuaninos (UVT, Unión, Concepción y B´ Rivadavia) estarán hoy en los cuartos de final del Panamericano, ésto en mujeres.



Así, hoy jugarán cada uno de los equipos locales por su lado.



El programa de partidos en cuartos de final será: UVT-Estudiantil Porteño; Unión-Maipú/Giol de Mendoza, Concepción-San Agustín de Chile y B´ Rivadavia-Andes Talleres de Mendoza.



Ayer, los resultados de la jornada en ésta rama fueron: San Agustín 4-León Prado 2; Universidad Católica 6-Estudiantil San Miguel 4; B´ Rivadavia 7-Platense 1; Concepción 5-Andes Talleres 4 (foto); Estudiantil Porteño 2-Unión 4; UVT 6-Maipú/Giol 0.

Valentina Fernández y un duro golpe

Recién había comenzado el partido Concepción con Andes Talleres de Mendoza, entre las chicas. En uno de los ataques del equipo local hubo un encontronazo al lado de la baranda y la que sacó la peor parte fue la mundialista mendocina Valentina Fernández. Quedó tendido y varias hicieron señas para una inmediata atención.



Valentina sangraba por un corte a la altura del taquique nasal. Atendieron a la jugadora ya afuera de la cancha. Pese a que le detuvieron el sangrado, Valentina seguía llorando y con muchos nervios. Temía por su tabique. Por eso se la llevaron a que la atiendan en una clínica.