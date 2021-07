El Barcelona trabaja contra reloj para lograr equilibrar sus finanzas, cumplir con el fair play financiero que le exige La Liga para inscribir el contrato de Lionel Messi, que aceptó bajarse el sueldo a la mitad, pero para eso debe recortar en 200 millones el resto de su masa salarial, lo que podría lograr con la salida de Antoine Griezmann, el hombre que más gana detrás de La Pulga.

En este sentido emergió el nombre de un argentino, el de Paulo Dybala, por quien el Barcelona habría consultado en las últimas horas, según el diario francés L’Equipe, para proponer un intercambio con el delantero galo, que gana cerca de 40 millones de euros por temporada.

Es curioso. En 2017, cuando Neymar dejó el club para fichar por el PSG, el Barcelona se debatía entre ofertar por Antoine Griezmann o Paulo Dybala, y finalmente apuntó la llegada del galo al que hoy busca sacarse de encima mediante un intercambio con.... ¡La Joya! En ese momento se informaba que “el Barcelona confía en que el Atlético negocie una rebaja de la cláusula del francés y sabe que la Juve abriría las puertas al argentino”.

Pero la prioridad del Barcelona no es traer un refuerzo sino quitarse la ficha del francés, por quien antes intentó negociar para que regrese al Atlético de Madrid.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dejó la puerta abierta al regreso del francés Antoine Griezmann, actual jugador del Barcelona, al declarar el lunes, durante la presentación de los Premios Platino, que “en el mundo del fútbol todo es posible”.

El trueque entre Sául Ñíguez y Griezmann se volvió el culebrón del verano del fútbol europeo. Enrique Cerezo, preguntado por la posibilidad de este intercambio, que lleva retumbando varias semanas por los despachos del Atlético de Madrid y del Barcelona, no quiso cerrar la puerta al regreso de ‘El principito’.

“No tengo ni idea, a mí no me han comunicado nada. No sé cómo están las negociaciones, ni siquiera si las hay, pero ya queda poco para que sepan lo que va a pasar”, dijo ante el micrófono de Mediaset.

Y añadió: “En el mundo del fútbol todo es posible, pero en el caso de Griezmann no tengo ni la más ligera idea”.

Sobre el posible interés del Liverpool en Sául, el presidente aseguró que no tiene conocimiento acerca de dichos contactos.

Y para concluir remarcó su confianza en el joven portugués Joao Félix: “Es jugador es jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato de larga duración y es una de las figuras del fútbol en Europa”.