Entrega pura. Ariel Sánchez será uno de los sanjuaninos presentes desde el inicio en Sportivo que buscará un triunfo que lo clasifique. El chimbero se tiene fe.



Con fe, con confianza plena y con mucha ilusión. Así espera el trascendental encuentro que mañana su equipo disputará ante Boca Unidos de Corrientes. Ariel Sánchez, volante de Desamparados, retornará al equipo titular después de haber superado un bajón futbolístico que él mismo asumió y está entusiasmado con poder avanzar de ronda. Sportivo deberá ganar ante el correntino para avanzar a Octavos de final del Federal “A”.



“Estamos muy ansiosos porque pudimos rescatar un 0 a 0 y ahora tenemos la chance de ganar y clasificarnos. Tuvimos una semana linda, el plantel está muy ilusionado, confío plenamente que vamos a clasificar”, manifestó el volante izquierdo. El “Bichín” se había ganado su lugar en el equipo de Víctor “Copito” Andrada, pero después tuvo que aguardar varias fechas entre los suplentes: “Es una alegría grande haber recuperado la confianza del DT, Víctor me dijo que notaba que había bajado el rendimiento y yo acepté porque notaba que no estaba en mi nivel, por eso aporté desde donde me tocó y gracias a Dios pude recuperar mi nivel”.



Oriundo de Chimbas, formado en Villa Obrera y forjado en Unión de Villa Krause, “Bichín” es un ejemplo de puro sacrificio y de entrega al máximo. Apenas lo llamaron desde Puyuta no dudó en sumarse a Desamparados y a eso se refirió: “En cada club que me tocó jugar siempre me entregué al máximo y la gente lo supo reconocer. Yo se lo que es Sportivo: es un club grande de la categoría y más por la gente. Desde el primer día que llegué me sentí a gusto así que esperemos poder pagar todo ese cariño con la clasificación”, manifestó y agregó: “Tenemos que trabajar mucho con la presión en nuestra cancha. Estar tranquilos y saber que todo depende de nosotros. Acá siempre sentimos mas la presión nosotros que el rival, tenemos que ser pacientes”.



Devoto de la Difunta, el volante sabe que si mañana logran el pasaje a Octavos, deberá partir a Vallecito: “Tengo mucha fe que la clasificación se nos va dar. Siempre que le pido a la Difunta, me cumple. Le estoy debiendo algo así que si pasamos el domingo ahí no más tengo que ir a cumplirle, espero que sea así”.

Hoy entrena y concentra



Sportivo, que mañana a las 21 horas recibirá a Boca Unidos con arbitraje del cordobés Cesar Ceballo, se entrenó ayer y repitió la formación del jueves que -de no mediar inconvenientes- es un hecho que será la titular: Perelman; Décimo, González Bordón, Díaz y Ramella; Corvalán, Solís, Fondacaro y Sánchez; García y Lastra. Hoy a las 9 se entrenará y luego quedará concentrado.



BOCA LLEGÓ CON TIEMPO



Boca Unidos llegó ayer y hoy se entrenará donde definirá el equipo: Carlos Mayor tiene una duda, mantener a Bombaj o incluirlo a Leani, en tanto que por el desgarrado Gonzalo - Rios ingresará Niz.

CONTINÚA LA VENTA



Las entradas continúan a la venta: Socios: General sin cargo, Plateas Alta y baja: 50 pesos. No socios: general: 180, damas, menores y jubilados 150, Plateas: 300, Plateas damas, menores y jubilados 200 pesos.