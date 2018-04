Dominó. El "Bichito" de la Paternal venció al bahiense, que ya había descendido la fecha anterior tras caer ante San Martín.

Argentinos Juniors afianzó ayer sus aspiraciones de clasificar a alguna copa internacional del año próximo tras derrotar 1 a 0 Olimpo de Bahía Blanca, que perdió la categoría en la jornada pasada, en el encuentro que dio inicio a la 24ta. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



Leonardo Pisculichi (9m.PT) marcó el único gol del partido jugado en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio capitalino de La Paternal, y arbitrado por Pablo Dóvalo.



El trámite del partido fue dividido y pese al buen estado del campo de juego la intensa lluvia hizo que fuese complicado jugar con normalidad. Lo ganó bien el equipo de Alfredo Berti por la intensidad que le imprimió en los primeros 15 minutos y porque en el resto del partido no pasó sobresaltos, dado que tuvo mayoritariamente la pelota.



Con el paso de los minutos el rendimiento del local mermó, no por mérito del rival sino por el clima y cierta relajación tras haber alcanzado esa mínima diferencia. El gol de Pisculichi llegó cuando Batallini lo asistió con una pelota en tres cuartos de cancha y el propio ex River metió un remate demoledor, abajo a la izquierda del arquero. El segundo tiempo fue todo del equipo bahiense, que pudo haber empatado en mas de una ocasión.



Una de Pirata



En condición de visitante, Belgrano derrotó anoche a Estudiantes en el otro partido de la jornada. El Pirata cordobés se impuso por 1 a con un gol de Matías Guevgeozián, marcado a los 18 minutos del segundo tiempo. De esta manera, los cordobeses sumaron tres puntos que lo colocaron en zona de Copa Sudamericana.