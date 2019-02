Disputado. Así salió todo el partido entre el Bicho y los Pinchas. Al final Argentinos tuvo mayor resto y se quedó con una importante victoria.

Buenos Aires, Télam



Argentinos Juniors venció a Estudiantes de La Plata por 2 a 1 pero ni aún así logró abandonar el último puesto en las posiciones. Sin embargo, lo bueno para los de La Paternal es que rebasó a Gimnasia en la tabla de los promedios.



Argentinos monopolizó el dominio del juego en los 20 minutos iniciales y antes de los 10 ya logró ponerse en ventaja cuando el lateral izquierdo ex Rosario Central Elías Gómez clavó un golazo de volea de zurda tras centro de Damián Batallini.



Pero no se quedó en eso el "Bicho", ya que el zaguero Carlos Quintana pudo aumentar inmediatamente, pero respondió bien el arquero Mariano Andújar.



En tanto el visitante desperdició una clara oportunidad para igualar por intermedio de Lucas Albertengo, hasta que sobre los 35" accedió a ella mediante un cabezazo de Manuel Castro tras una fallida salida del arquero Lucas Chávez.



Pero en la segunda parte Argentinos empezó otra vez mejor y tuvo dos chances que no cristalizó.



Pero no cejó el local ante el impulso de su parcialidad y lo buscó siempre con la pelota al pie, aunque careció de precisión en el último pase, mientras Estudiantes apostó al contraataque.



Hasta que en el momento más flojo del partido Batallini rompió líneas a los 33", la pelota se desvió en el chileno Gonzalo Jara y le quedó a Hauche para empujarla al gol.