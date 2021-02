Se terminó la calma que reinaba en Chimbas. Pensando en ser protagonistas en el Federal "A" que se aproxima, Sportivo Peñarol comenzó a mover el mercado y sumó ayer cuatro incorporaciones. Si bien ya había sumado hace unas semanas a Emmanuel Yori, ayer anunciaron cuatro incorporaciones y en el transcurso de la jornada de hoy se podrían sumar al menos otras cinco.

Ya su técnico Salvador Mónaco había avisado que los refuerzos que él pretendía iban a ser de experiencia. Raúl Zelaya fue el primero en anunciarse: el volante salteño de 32 años viene de jugar en Guemes pero tiene una vasta trayectoria por su paso por Villa Mitre, Chaco For Ever, Aconquija, Juventud Antoniana y Central Norte, entre otros. Además sumó al volante catamarqueño Julio Sacallán. Tiene 31 años llega desde San Lorenzo de Catamarca pero jugó en Estudiantes (Bs As), Policial y Aconquija (Catamarca), Mitre de Santiago del Estero y Chaco For Ever.

El tercer refuerzo es Francisco Erivaldo de Souza, un volante brasileño de 29 años y llega desde Guemes pero tiene pasado en Cruzeiro, Mandiyú de Corrientes, Patria de Formosa, Juventud Antoniana y Crucero del Norte. Por último, Nelson Da Silva es un delantero catamarqueño con paso por Juventud Antoniana, Tiro Federal , Villa Cubas y Aconquija (Catamarca), All Boys y Juventud Antoniana.