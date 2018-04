Histórico. En el cruce por Copa Davis entre Argentina y Chile en el Cantoni la primera jornada de actividad se vivió con un marco a pleno. Tribunas colmadas, duelo de hinchadas, cánticos y una sana rivalidad. El antecedente de hace 18 años atrás y que tanto preocupó en la previa ya quedó en el olvido.

Una verdadera fiesta. Sin incidentes. Con el folklore de cánticos, el duelo entre Argentina y Chile se vivió como debía ser. Argentinos y chilenos protagonizaron una final sin violencia, demostrando que la rivalidad de la que tanto se temía en la previa por los antecedentes, iba a ser únicamente deportiva y que lo que pasara dentro de la cancha quedaría sólo allí.



Y así fue. Por eso, 5.200 personas -según cifras otorgadas por la Secretaria de Deportes- colmaron el Cantoni, dándole un marco único al histórico encuentro por Copa Davis en San Juan. De esa cifra, quinientos fueron chilenos. Y ese puñado que parecía poco, le hizo frente a la multitud de locales e incluso más de una vez, los dejó en silencio. La entonación de los himnos se vivió con mucho respeto y cuando comenzó el duelo de hinchadas el fútbol tomó partida: "el que no salta no va al Mundial..." gritaron los argentinos y los chilenos retrucaron con el "Chi-chi-chi-le-le-le..." a más no poder.



El "Fan fest" fue otro gran atractivo. Allí, los fanáticos degustaron en los food truck hamburguesas, tacos y sánguches y para tomar, el barcito rodante de cerveza artesanal fue el preferido por todos.



Al final los encargados de seguridad del Cantoni informaron que no se registró ningún tipo de incidente y así todo finalizó sin problemas, con la serie igualada y a la espera de vivir una nueva fiesta en el día de hoy.