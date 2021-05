Este domingo se llevó a cabo la Segunda Ronda de la Copa del Mundo BMX Supercross en Verona, Italia, y el sanjuanino Gonzalo Molina tuvo otra jornada negra . El más destacado fue una vez más Exequiel Torres, quien se metió en Cuartos de Final de la competencia.

En instancia de cuartos, Torres ocupó el Heat 3, en donde no logró finalizar la competencia y por ende no consiguió el pasaje a semis. En octavos y con un tiempo de 36s098, se clasificó con lo justo en el 4º puesto. Fue en octavos cuando Federico Villegas quedó al margen al ocupar el 6º casillero del Heat 3. Por último, el Chalo no logró superar la Primera Ronda y no pudo aprovechar la última chance para avanzar.

Al respecto, el rider rawsino expresó en sus redes sociales que “mi cabeza estuvo totalmente fuera de control, nunca me sentí tan mal como ahora. Tuve falta de confianza, nervios y presión. A trabajar duro para lo que viene”.

Por su parte, Fran Cingolani compitió nuevamente en la categoría U23, y consiguió el 4º puesto en la definición con un tiempo de 38s632. La ganadora fue Tessa Martínez de Francia con un registro de 37s367.

El fin de semana deja un saldo positivo, con la medalla de bronce de Exequiel Torres en la primera jornada, que le valió una buena sumatoria de puntos para Tokio2020. Ahora se aguarda por la Segunda Etapa con la Copa del Mundo BMX Supercross 2021 (rondas 3 y 4), el 29 y 30 de mayo en Bogotá, Colombia.