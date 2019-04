Profeta en su tierra. El piloto sanjuanino (595) le puso el mejor cierre a la primera jornada. Ganó la Copa y sumó los primeros puntos pensando en llegar a los JJ.OO. (Fotos: maxi Huyema)



No podía comenzar mejor. El debut de la Copa Suramericana de BMX que tiene por primera vez como sede a San Juan tuvo el cierre perfecto en la primera jornada. Es que Gonzalo ’’Chalo’’ Molina, el máximo exponente local en la disciplina, se coronó en el flamante Club Bicicross San Juan en Villa Krause y provocó el delirio de una multitud que acudió a ver el espectáculo.



La jornada en Rawson había comenzado temprano con la disputa de la segunda fecha del Campeonato Argentino pero por la noche después del acto de apertura, llegó el plato principal con las semis y finales de la Copa Suramericana en Juniors y Elite. Y allí -en la principal-, se metió él. Molina ya había adelantado que su sueño era ganar ante su gente y lo hizo. Estratégicamente en la final partió desde el carril ocho, pero en el primer salto de la primera recta ya se había acomodado entre los primeros. En la primera curva grande pasó al frente y de ahí en más mantuvo la velocidad para llegar a la meta con los brazos en alto, regalándole a su gente la victoria más especial. ’’Es increíble la felicidad que siento, se me pasaron un montón de cosas por la cabeza porque me había puesto yo mismo la presión de ganar, este es un momento que no me olvidaré jamás’’, contó emocionado, ante el ’Olé, olé olé... Chalo...Chalo...’ que bajó de las tribunas y que sin dudas fue la frutillita del postre: triunfo sanjuanino en una jornada que quedará para la historia.

Pajón no pudo ante Azuero



La multicampeona colombiana Mariana Pajón no tuvo su mejor jornada, fue quinta en la final de la Copa Elite Women que ganó la ecuatoriana Domenica Azuero, mientras que en Junior Women ganó la chilena Martina Times. Entre los hombres, Molina se impuso en la elite y en Junior el ganador fue el chileno Mauricio Molina. Hoy irán por la revancha.

La actividad arranca a las 10



Ayer previo a la disputa de las finales en Junior y Elite, se disputó la segunda fecha del Campeonato Argentino de BMX. Hoy la actividad comenzará desde las 10 con las pruebas para las categorías Challenger que disputarán la segunda fecha del Argentino, a las 16 serán las finales de las Junior y Elite que irán nuevamente por la Copa Suramericana, HC-C1 de la UCI.