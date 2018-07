De naranja a verde... El breñense Daniel Juárez dejó Mardan para sumarse al SEP. El ciclista de 30 años está motivado y se ilusionó con grandes objetivos, además expresó sus ganas de ganar la clásica Difunta Correa.

"Soy consciente que llego a uno de los mejores equipos de América, no quiero dejar pasar la oportunidad". Así describió sus sensaciones el "Chaqueño" Daniel Juárez, el ciclista que se convirtió en la primera incorporación del Sindicato Empleados Públicos para afrontar la temporada sanjuanina de ruta que se avecina y también las competencias fuera del país que se proponga el continental sanjuanino.



El oriundo de Las Breñas se desvinculó de Mardan y a sus 30 años sabe que vestir la camiseta de los "bichos verdes" será un lindo desafío, pero no se achica. "Estoy muy motivado, sobre todo con muchas ganas de aprovechar esta oportunidad, llego a un gran equipo que tiene muchos objetivos y espero poder cumplir".



Ganador de varias clásicas como la Doble Calingasta y la Mendoza-San Juan, el breñense se sumará a un conjunto con plantilla más larga que su anterior equipo y para eso la primera misión será ganarse su lugar: "El SEP cada año se pone como objetivo ganar todas las competencias y Vueltas que afronta y eso hace que la cantidad de corredores que tiene se divida para hacerle frente. Todavía no hablé con José Díaz (titular del SEP) sobre cuál será mi función pero lógicamente que estoy disponible para lo que me toque, espero poder amoldarme al equipo rápidamente", contó Juárez, quien en la temporada que pasó junto a ex equipo se alzó con una etapa y con la general de la Vuelta del Este en Caucete y también cantó victoria en la segunda etapa de la Vuelta de Jáchal. Además, en enero se adueñó del maillot borravino en la Vuelta a San Juan que lo identificó como ganador de Metas de Montaña.



Juárez se sumará a sus nuevos compañeros dentro de unos días cuando el equipo realice la primera concentración de pretemporada en San Juan, aunque a muchos el breñense ya los conoce: "Si bien hemos sido rivales siempre nos hemos llevado muy bien. Con Emiliano Ibarra fuimos compañeros en Forjar, con Mauricio Muller estuvimos en la selección argentina, con Mauricio Quiroga si bien nunca hemos compartido equipo nos conocemos desde que nos cruzábamos en los infanto-juveniles, espero poder aportarles en lo que pueda", sostuvo Juárez con la humildad que lo caracteriza e ilusionado con explotar al máximo sus condiciones junto a los bichos verdes.

Tour de Francia: Froome no fue bien recibido

El Tour de Francia ya se avecina. La máxima competencia de ciclismo a nivel mundial comenzará mañana y ayer en la presentación de los equipos, no hubo un buen recibimiento para Chris Froome, el cuádruple ganador del Tour, que fue abucheado por el público en la presentación realizada en la Roche-sur-Yon (oeste de Francia).



El corredor había sido vetado por la ronda francesa el pasado domingo, pero un día después fue absuelto de los cargos de dopaje por la propia UCI. Ese perdón le permitió acudir a la presentación. El británico se mostró estoico a pesar de los gestos de desaprobación de los espectadores. El equipo Sky sí recibió tímidos aplausos, y banderas inglesas ondearon en la Plaza de Napoleón, donde estaban presentes los 22 equipos. "Daremos todo para conquistar un quinto Tour", declaró Froome antes de que el conductor del evento entregase el micrófono a sus compañeros.

Sanjuanino por adopción



De su pueblo, Las Breñas, hoy se encuentra a poco más de 1.000 kilómetros, en San Juan, la provincia que ya lo adoptó como uno más. Llegó hace años a radicarse en la capital del ciclismo buscando formarse como deportista y lo logró. "San Juan es mi segunda casa, tomé la decisión de quedarme a vivir acá, soy un agradecido de esta provincia que me hace sentir un sanjuanino más", contó Juárez quien ya formó su hogar junto a Araceli, su novia hace poco más de 3 años. Si bien sabe bien que desde ahora sus objetivos serán los que le fije su nuevo equipo, Dani dejó en claro que hay carreras que le gustaría ganar: "Ojalá esta temporada pueda ganar la clásica Difunta Correa. Tengo la espina por haber sido segundo alguna vez y quiero saldar esa deuda, aunque también me gustaría repetir triunfo en una Mendoza-San Juan", contó quien tuvo su máximo momento glorioso hace unos años en la Avenida de Circunvalación cuando se consagró campeón argentino de ruta.