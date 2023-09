Chile, conducido por el entrenador argentino Eduardo Berizzo, y Colombia, dirigido por su compatriota Néstor Lorenzo, no se sacaron ventajas en el marcador y terminaron empatando sin goles en el estadio Monumental David Arellano, de Santiago, por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.



Las escuelas técnicas de ambos entrenadores tienen estilos similares en cuanto a las intenciones ofensivas, ya que la de Berizzo es la de Marcelo Bielsa y la de Lorenzo proviene de la de José Pekerman.



Y en el arranque del partido, hasta los 20 minutos la que prevaleció fue la del visitante, ya que manejó mejor la pelota y por lo tanto se adueñó del campo y consecuentemente con ello el merodeo por el área local se volvió una constante.



Del otro lado, este Chile "avejentado", sin recambio, por lo que el "Toto" debe recurrir a antiguas glorias justamente de la era Bielsa, como por ejemplo Arturo Vidal, que encima llegó a este partido con una lesión en la rodilla derecha, más Alexis Sánchez, recién salido de un proceso de anemia, y Gary Medel, sin la velocidad ni la fiereza defensiva de antes, trataba de no correr detrás de la pelota para no desgastarse y jugaba a la contra.



Y en esa postura los locales tuvieron las mejores opciones de esa primera etapa, primero con un remate de media distancia de Erick Pulgar que llevó a una gran intervención del arquero Camilo Vargas, luego con un remate al palo derecho de Rodrigo Echeverría y finalmente una definición dificultosa de Sánchez casi sobre la línea de gol y sin oposición.



Justamente esta última acción llegó luego de una buena acción personal, con desborde incluido, del británico Ben Brereton, por lejos la figura de Chile, quien fue el único que le inyectó algo de energía a los anfitriones.



Esa fisonomía del partido se invirtió en el complemento, ya que los colombianos terminaron compartiendo en la mitad de la cancha la posesión del balón con los chilenos, que por contrapartida y a partir de esa situación ya no contaron con los caminos abiertos para lanzar sus respuestas ofensivas.



Y cuando todo se desarrollaba entonces fuera de las áreas, sobre la media hora del complemento Sánchez hizo gala de su pegada precisa en un tiro libre desde la izquierda y el también experimentado Guillermo Maripán cabeceó al gol libre de marcas para señalar la "posible" apertura del marcador.



Y ese "posible" tiene que ver con que el árbitro del encuentro, el venezolano Jesús Valenzuela asistió al monitor tras un llamado del VAR y terminó anulando la conquista por posición adelantada del autor de la misma.



La decepción ganó entonces a los chilenos, que de acuerdo a lo visto en este comienzo de Eliminatorias (venían de perder por 3 a 1 ante Uruguay en Montevideo), van a penar mucho para llegar a la clasificación pese a las 6/7 plazas que otorga esta cita premundialista.



Mientras que para Colombia, la igualdad sin recibir goles de visitante, luego de imponerse en el debut como local por 1 a 0 a Venezuela, no dejó de ser un buen negocio, por lo que Lorenzo se fue con mejor semblante que el preocupado Berizzo del Monumental David Arellano santiaguino.



Sin embargo Chile tendrá en la próxima doble fecha de Eliminatorias dos partidos como para renovar expectativas, cuando primero reciba a Perú por la tercera fecha y luego visite a Venezuela por la cuarta, el 12 y 17 de octubre, respectivamente.



En cambio Colombia la tendrá mucho más complicada en la previa, ya que primero será anfitrión de Uruguay y luego visitará a Ecuador.