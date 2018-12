Leonela Yúdica y Marcos Maidana.



Marcos René Maidana, simplemente el 'Chino'. El boxeador argentino más carismático de los últimos tiempos fue el invitado sorpresa que tuvo la fiesta del Deportista del Año 2018.

El 'Chino' llegó a San Juan para ser parte de la velada que el fin de semana tendrá como fondo a la sanjuanina Leonela Yúdica, pero arribó antes de lo previsto y se sumó a la gran fiesta de DIARIO DE CUYO.

El director de DIARIO DE CUYO Francisco B. Montes con Marcos Maidana.



Se llevó, sin dudas, todas las miradas. Se mostró simpático y se prendió a la charla que le dieron los ocasionales invitados que se acercaron a su lugar.

No faltaron las selfies, los autógrafos. No le falló a sus fanáticos, aquellos que aman el boxeo y a los que simplemente lo admiran a pesar de no comulgar con el noble deporte de los puños.