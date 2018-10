Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, aseguró que la decisión sobre el director técnico de la Selección se tomará "a fin de año" y aseguró que todavía no hubo contactos con ningún candidato.

"No hemos hablado con ninguno, ni managers ni técnicos. Tenemos que ser respetuosos de Scaloni, Aimar y Samuel. Están haciendo un gran trabajo. La Selección está en crecimiento", anunció el Chiqui. Por ahora, son varios los nombres que se mencionan como candidatos, aunque no hay nada concreto.

Sobre la gira por Arabia Saudita, afirmó: "Tuvimos la posibilidad de ver a chicos que están evolucionando. Jugamos contra Brasil, la mejor selección de Sudamérica. Tuvimos orden, capacidad y ratos de contraataque".

"Hay cinco o seis jugadores que antes no eran tenidos en cuenta. Antes del Mundial no los teníamos: Pezzella, Saravia, Bustos, Ascacíbar, Paredes, Battaglia. Hay muchas favorables que dan la posibilidad de crecer. El futuro no está tan lejos. Tenemos el patrimonio. Hay que seguir trabajando y a fin de año decidiremos", agregó.