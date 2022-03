El Manchester City lo volvió a dejar claro: el derby de la ciudad es todo de ellos. En un gran partido en el Etihad, fue goleada para los de Pep Guardiola por 4-1 gracias a los dobletes de Kevin De Bruyne primero y Riyad Mahrez después. Jadon Sancho había anotado un 1-1 que apenas le duró cinco minutos a un United que no tuvo a Cristiano Ronaldo y sigue a la deriva.

Los celestes dominaron y se impusieron ante un rival que intentó pero que no fue competencia pese al empate transitorio. El puntero de la Premier volvió a ampliar la ventaja a seis puntos con el Liverpool demostrando su repertorio habitual. Antes de los 5' ya lo ganaba con De Bruyne llegando de nueve para el 1-0. Y si bien el United llegó al 1-1 por un lindo gol de Sancho, fue algo aislado.

Unos minutos después volvió a aparecer el volante belga para su segundo tanto y luego de muchos rebotes en el área. Ahí casi que ya terminó de cerrarse un partido sin equivalencias porque hoy en día el United no da la talla. Todo lo contrario su rival que no paró de crear ocasiones hasta poder liquidarlo.

Eso consiguió en el segundo tiempo. Después de varias llegadas fue con pelota parada: un corner que De Bruyne le tiró a Mahrez, quien de sobrepique sacó el zurdazo que terminó en la red para el 3-1. Una joyita. Y después de que David De Gea evitara otros tantos, el propio delantero argelino apareció en el área para un remate que le dio en la cara al arquero español pero se metió. En principio lo anularon por offside, pero el VAR lo convalidó un minuto después.

Así se terminó el clásico con 4-1, goleada y fiesta celeste. Algo muy importante para los Ciudadanos que increíblemente sólo habían ganado uno de los anteriores siete jugando en condición de local. Este domingo la historia fue muy distinta y no hubo dudas de principio a fin. De hecho, ahora lo pueden disfrutar y bastante en la previa de la Champions y ese cruce ante el Sporting de Lisboa con el 5-0 que liquidó la serie ya en la ida.

¿Por qué no jugó CR7? "Cristiano sufrió algunos problemas en el flexor de la cadera el viernes", fue la explicación oficial de Ralf Rangnick, el entrenador interino que dejó dudas... Como sea, el 7 se sumó a las bajas de Raphael Varane, Luke Shaw (ambos con Covid) y Edinson Cavani entre los que no pudieron jugar este partido. Quien jugó como referencia de área fue Bruno Fernandes y no funcionó.

Además de esta dura y dolorosa caída, el United también perdió el cuarto puesto que clasifica a la próxima Champions. El Arsenal lo superó tras su 3-2 al Norwich y quedó dos puntos arriba y encima con ¡tres partidos menos! Un problemón más para este equipo sin funcionamiento y al que se le vienen dos pruebas para mejorar o terminar de empeorar. El próximo fin de semana recibirán al Tottenham y el 15/3 definirán los octavos de la Orejona ante el Atlético Madrid (ida 1-1). Lo único que les queda...