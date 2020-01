Doble turno. El plantel de Atlético San Martín retomó la agenda de su pretemporada con doble trabajo en las instalaciones del Hilario Sánchez Rodríguez. Grelak aún no define la formación que jugará contra Desamparados.

Recta final para las pretemporadas de los protagonistas del Clásico San Juan que volverá a estar en escena después de 8 años y en ese tránsito, tanto San Martín como Desamparados ya empezaron a jugarlo. De un lado y del otro, ya es momento de fútbol y este martes será decisivo para definir los equipos que estarán cara a cara este miércoles en el Bicentenario.

En Sportivo Desamparados, este lunes fue día de fútbol después de haber ya jugado el primer amistoso cerrando la semana pasada ante Atlético Alianza en cancha de Juventud Unida. En el mismo Bicentenario, el cuerpo técnico que encabeza Víctor Nazareno Godoy hizo otra vez fútbol y volvió a parar en cancha los mismos once que le ganaron al Lechuzo. Así, el Puyutano podría salir para jugar el clásico con Boiero en el arco; Pablo Aguilar, Balbuena, Emmanuel Décimo y Facundo Torres en la defensa; Ricardo Tapia, Sottile, Leandro De Muner y Ariel Sánchez en el mediocampo; Jhonatan Lastra y Nicolás Martinez Llanos en el ataque. Sin más desvinculaciones y con los dos refuerzos que son los delanteros Bruno Rodríguez y Martínez Llanos, en Desamparados ya cierran todo este proceso de pretemporada sabiendo que el clásico contra San Martín será la última prueba antes de retomar la semana próxima el Federal A. Hoy, en horario matutino y en el camping del Colegio Médico, el plantel puyutano cerrará su preparación.

La Policía de San Juan implementará un gran operativo.

Desamparados ya tiene agenda para la vuelta de la competencia ya que el lunes 27 será local de Sansinena de General Cerri, a partir de las 21.45 en el estadio puyutano.

Del otro lado, en la vereda de enfrente, en Atlético San Martín volvió el trabajo con todo en esta pretemporada. El técnico Alfredo Grelak dispuso doble turno para este lunes agobiante, con la práctica matutina bien temprano y el segundo turno recién a partir de las 19 por las altas temperaturas. Hoy, en tanto, la previa al clásico contra Desamparados se cerrará con la práctica que realizarán desde las 8.30 en las instalaciones del club. En cuanto a novedades y tras las salidas de Osorio Botello, Pajoy y Puchetta, la única incorporación ya confirmada como tal por el propio presidente Jorge Miadosqui es la del delantero Pablo Martín Ruiz que se sumó al grupo y trabaja en perfectas condiciones. De no aparecer otra opción a la que no se le pueda decir que no, San Martín se retira del mercado y de cara al regreso de la actividad ante Belgrano de Córdoba en San Juan, antes jugará los amistosos con Desamparados y los dos contra Gimnasia de Mendoza. En lo futbolístico, Grelak no confirmó nada para el Clásico San Juan pero una probable formación tendría a Ardente en el arco, Prósperi, Mattia, Monteseirín y Escobar en la defensa; Jérez Silva y Fernández en la primera línea de volantes; Ramírez, Gelabert y Giménez más adelantados y de punta, Martín Bravo.

En la agenda de San Martín, tras el Clásico en Pocito, jugará el sábado 25 el primero de los dos amistosos contra Gimnasia de Mendoza y luego, el jueves 30 la vuelta en San Juan.

Se viene el clásico que divide las aguas en San Juan con dos equipos de realidades diferentes pero con la pasión de sus hinchas como bandera que saben que éstos partidos son los que no se pueden perder, sabiendo que no será un clásico más el que disfrutarán mañana en el Bicentenario de Pocito.

La venta de entradas

Tanto en la secretaría de San Martín como en la Sportivo Desamparados, ayer comenzó a buen ritmo la venta de las localidades para el Clásico, esperando que hoy martes sea el día de mayor afluencia para los hinchas que quieran presenciarlo. Los horarios en los dos clubes hoy será de 9 a 21, mientras que mañana irá desde las 9 a las 13. Los precios son los siguientes: Populares: 150 pesos; Platea Este: 250 pesos; Platea Oeste Alta y Baja: 350 pesos. En tanto que los Estacionamientos tendrán un valor de 100 pesos, recordando que los hinchas de Desamparados irán al sector Sur y que los de San Martín ocuparán la cabecera Norte del Bicentenario. Habrá además colectivos especiales para el traslado.