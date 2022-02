------ Epigrafe Inicio ------

Marcha atrás. La Liga le había dado en el escritorio el ascenso a Centenario Olímpico, pero el Consejo de la AFA se lo devolvió a Sarmiento.

Ahora sí la novela por saber qué club es el segundo ascendido en la temporada pasada a la Primera División sanjuanino llegó a su final. O eso parece... Es que ayer, el Consejo Federal, en una jornada no "habitual" para brindar este tipo de fallos, decidió que Sarmiento de Zonda sea el equipo que obtenga la plaza para acompañar a Juventud Zondina. Es que el organismo nacional decidió hacer lugar a la presentación del equipo que en la cancha el 31 de diciembre pasado se había impuesto por penales a Centenario Olímpico y así dejó en la nada lo resuelto por la Liga Sanjuanina de Fútbol hace unos días.

Es que Centenario presentó una queja por la supuesta mala inclusión de dos jugadores en aquella definición (Peruzzi y Tejada) aduciendo que no habían cumplido las sanciones que tenían todavía en vigencia. La Liga decidió darle la razón a Centenario y de esa forma sacarle el ascenso a la máxima categoría a Sarmiento. Esta determinación generó un nuevo sismo interno en la Liga. Es que todos los integrantes del Tribunal de Penas decidieron renunciar al no estar de acuerdo con la determinación de la dirigencia que encabeza Oscar Cuevas, quien una vez más desde su asunción ve cómo su poder parece ser muy endeble. Con este vacío en la LSF en un órgano clave, se decidió que este fin de semana no comenzara el torneo doméstico como ya estaba previsto desde hacía unas semanas. La intención es hacerlo el próximo fin de semana, ya con la historia juzgada y sabiendo que los "nuevos" en la elite sanjuanina será de Zonda: Juventud y Sarmiento.

Habrá que esperar ahora cómo se rearma el organigrama interno de la Liga con la llegada de los nuevos integrantes del Tribunal de Penas.

No es el primer papelón de la actual dirigencia, que viene desde su asunción hace un año teniendo varios errores más que importantes. Aún le queda a Cuevas un año más de mandato como para tratar de enderezar el rumbo que viene bastante torcido.