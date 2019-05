Acompañado. Cappa llegó junto a sus alumnos. Lleva toda una vida viniendo a competir y aseguró que hasta que no gane continuará viniendo.







Es cordobés, pertenece al Club Rancho San Carlos y lleva toda una vida viniendo a competir al Torneo Cordillerano. Se trata de Ignacio Cappa, jinete y entrenador, quien manifestó puros elogios para el certamen sanjuanino: "Vengo a San Juan desde que empecé a montar, me traía mi profe, ahora que soy entrenador sigo viniendo con mis alumnos. El Cordillerano es especial a todos los demás torneos que se hacen en el país", comentó. ¿Dónde hace la diferencia San Juan? Él mismo se encargó de resumir: "Este certamen se caracteriza por tratar a todos los jinetes de una forma especial, tienen un trato que no pasa en ningún lado por eso nos gusta tanto venir". Si bien para el cordobés vendrá el Torneo del Centro en Córdoba, Cappa ya piensa en su objetivo para el 2020: "El triunfo en el Cordillerano se me sigue negando, hasta que no lo gane voy a seguir viniendo", comentó.

La Banda de Música, presente

Como ya es una tradición, la Banda de Música se hizo presente en la última jornada del Cordillerano para aportarle su toque de color a la competencia. A un costado de la pista entonaron el Himno y después, con la marcha del triunfo le dieron el cierre a la prueba.