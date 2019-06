La fuerte polémica entre Oscar Ruggeri, ex futbolistas y actual panelista de Fox Sports, con César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales, fue tema de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, que le pidió a Lautaro Martínez que no respondiera esa pregunta. "Estaba durmiendo la siesta", dijo el delantero del Inter.

El entrenador de la Selección bajó el tono y dijo: "Cuando dije que con Menotti tenía una gran relación, lo repito. Estoy en contacto, ningún problema. Sabemos de su problema físico que tiene, que todo el mundo está al tanto. Es un tema que termina acá. Nosotros mañana tenemos que jugar un partido importante. Ya lo dije el otro día, la relación es muy buena. Estamos en contacto continuo y nada más. Nos importa sólo el partido de mañana (viernes)".

¿Qué pasó entre Ruggeri y Menotti? Al enterarse el Flaco que el ex campeón del Mundo en 1986 había pedido su renuncia, fue muy fuerte: "No me interesa Ruggeri, estuvo 10 años comiendo asados en el predio. Ruggeri es un periodista, hoy no tiene ningún peso que no sea ese". Y además de aclarar que no estaba peleado con Scaloni, el actual manager de la Selección, amplió su crítica al Cabezón y dijo que "lo mejor que hizo Ruggeri fue que le arruinó la vida a la hija en el Bailando; que baila horrible... La piba baila un fenómeno. Pobre, que haga su vida. A veces, de vez en cuando, es bueno agarrar algún libro. Un librito hay que leerse"

Ruggeri, que se enteró en su programa en vivo de las críticas de Menotti en otro canal, le contestó también duramente. “Voy a seguir yendo al predio. Lo que pasa es que un día me gustaría que estés Menotti, sos vago, no vas, manejás desde un bar. Yo no me manejo de un bar, con el verso. Me encantaría charlar. Dentro de lo que puedo, como hablo. No te voy a agredir. Siempre te cagaste de ponerme cara a cara. Quería preguntarte como director de selecciones”.