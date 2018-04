Atlético Tucumán obtuvo anoche un triunfo de oro como visitante ante The Strongest de Bolivia, en la altura de La Paz, por 2 a 1, en partido de la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores.



Nicolás Romat, a los 11m del primer tiempo, y Javier Toledo, a los 30m del segundo, anotaron los goles del equipo de Ricardo Zielinski; Edis Ibargüen, a los 37m de la etapa inicial, había marcado el empate transitorio para el local.



El "Decano" cosechó así sus primeros tres puntos en el certamen (había perdido con Libertad de Paraguay y Peñarol de Montevideo) y mantiene viva la ilusión de avanzar a los octavos de final. The Strongest, por su lado, también quedó con tres unidades (triunfo a Peñarol y caída con Libertad).



Atlético Tucumán, que hizo base en Santa Cruz de la Sierra y llegó a La Paz sólo dos horas antes del partido para mitigar los efectos de la altura, se paró con autoridad y demostró que no es misión imposible ganar en los 3.640 msnm de la temida La Paz.



En la próxima fecha, la cuarta, el Decano y The Strongest volverán a enfrentarse, pero en Tucumán, el miércoles de la próxima semana; y un día más tarde completarán la

jornada Peñarol y Libertad en Montevideo.