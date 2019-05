Inspirado. Gustavo Leonel Pereira necesita volver a ser el que fue. Con 26 años, el Gatito se reencontró con su mejor versión en Peñarol.



Parecía que a los 26 años era su momento. Tigre, con Caruso Lombardi, lo vio, lo contrató pero una lesión le quitó chances en el Matador. Entonces llegó la opción de Acasusso, en la B Metropolitana, y Gustavo Leonel Pereira se jugó el pleno. Fue, se recuperó, se bancó toda la temporada pero lo malo es que no tenía mucho juego encima. Era suplente, le cambiaron el puesto y lo ubicaron de volante por izquierda pero aún así, no jugaba. Tenía contrato vigente pero en diciembre del 2018 decidió rescindir. Se terminó ese ciclo en Acasusso y fue Peñarol su elección. Quería estar cerca de sus afectos, de su familia, de su San Juan. Y le hizo bien. Se sintió valorado, querido y respondió con lo que sabe: los goles. Ya lleva 7 en este Regional Amateur y ahora, el Gato prepara la primera final en Mendoza con toda la motivación.

"Estamos muy bien. Como grupo, convencidos que podemos dar ese penúltimo paso hacia el ascenso. En lo personal, elegir Peñarol fue lo mejor que pude hacer. Acá recuperé la confianza en mi mismo, recuperé el gol y volví a sentirme parte de un equipo. Tigre y Acasusso ya son historia en mi carrera. Pensé que era el salto final pero no salieron las cosas y la pasé mal. Por suerte tengo mi familia, mis afectos y eso pudo con todo. Cada día que pasa me siento más útil para el equipo y con el correr de los años, la experiencia me ha hecho jugar distinto. Los secretos del oficio se aprenden con los años y hoy esta esa versión mía. Marqué varios goles después de dos años sin jugar de delantero, eso lo dice todo", abre Leonel después de la práctica del jueves.

Se viene San Martín en Mendoza y en Peñarol, hay respeto por el rival y por la instancia pero también valoran lo que tienen: "Es un grupo muy bueno. A mi me recibieron de la mejor manera pero lo más saliente que tiene es que hay experiencia, oficio. Todos ganaron algo y eso se contagia. Será duro, complejo pero debemos apostar a lo que hemos venido haciendo como para dar estos pasos decisivos bien seguros. Lo de San Luis fue tremendo pero quedó atrás. Nos unió como grupo un poco más y eso potencia todo. Hay que seguir en la humildad y el sacrificio. Eso lo sabemos más que bien para lograr lo que queremos"





Equipo sin misterios para Mendoza

Si bien el entrenador Cristian Bove no confirmó aun la formación para visitar a San Martín de Mendoza este próximo domingo, ayer fue día de fútbol y todo indica que Carlos Fernández volverá a ser volante central tras la ausencia del sábado pasado en San Luis por el extravío de su DNI. Así, la probable formación del Bohemio sería con Carlos Biasotti en el arco; Mario Rebeco, Lucas Arturia, Pablo Costi y Francisco Fernández en la defensa; Roberto Martín, Carlos Fernández, Ernesto Ceballos y Facundo González en el mediocampo; Gabriel González y Gustavo Pereira en el ataque. El viaje a Mendoza está previsto para la tarde del sábado, por lo que hoy y mañana entrenarán para terminar los detalles.