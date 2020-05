El tuit que publicó la mítica banda Queen se transformó, de golpe, en una declaración de amor futbolera. Los fanáticos de Rosario Central rápidamente repararon en el detalle de la portada del nuevo material que lanzará en los próximos días el conjunto musical británico con las mejores fotos de la etapa 1975-1986: la imagen elegida para presentar el trabajo fue tomada en el Gigante de Arroyito durante 1981.

La imagen que será tapa del libro que editará la mítica banda inglesa.

“El álbum de Queen que se lanza a nivel mundial tiene en su tapa principal al Gigante en aquel mítico recital en nuestro estadio. Confirma que estamos preparados no sólo para recibir grandes eventos deportivos (selección nacional, Pumas) sino también conciertos de primera línea”, escribió en sus redes el actual vicepresidente del Canalla Ricardo Carloni.

El material se llamará Queen The Neal Preston Photographs y se trata precisamente de las mejores fotografías tomadas por Neal, quien fuera el fotógrafo oficial de la banda durante mucho tiempo. “Es un libro oficial que incluye fotografías clásicas e inéditas. Neal fue el fotógrafo oficial de Queen en gira por muchos años. El libro cubre el período entre 1975-1986, sobre el escenario, detrás de él, en los viajes, y todo lo demás. Brian May y Roger Taylor contribuyeron en el proyecto también", destacaron desde el sitio oficial del conjunto sobre este trabajo que está en pre venta pero que se lanzará oficialmente en octubre próximo.

Las entradas que compartieron los fanáticos luego del tuit publicado por la banda.

Entre los diversos comentarios que hubo en ese anuncio en redes sociales, algunos fanáticos argentinos compartieron fotos de la entrada de aquel día que rezaba “un saludo afectuoso para todos nuestros fans argentinos” y llevaba la firma de Freddie (Mercury), Brian (May), John (Deacon) y Roger (Taylor). Con eso pudieron entrar para disfrutar de un show emblemático el viernes 6 de marzo de 1981.

Un show que hizo historia

Queen llegó por primera vez en 1981 al país en el marco de una gira mundial para presentar el album The Game, lanzado a mediados de 1980. Realizaron tres shows en el José Amalfitani de Liniers en la Ciudad de Buenos Aires, otro en el Estadio Mundialista de Mar del Plata y el restante en Rosario.

“Hola Rosario”, gritó Freddie en su presentación ante el público, tras el previo anuncio de Juan Alberto Badía, quien le habló a los 42 mil personas que colmaron la cancha. Hay una particularidad en torno a este show en el estadio de Central: no existen –al menos no se conocen– registro fílmicos del paso de Queen por Rosario ya que no lo transmitieron por la televisión de la época y sólo fue emitido por una radio AM. El set musical estaba compuesto por 26 temas que se iniciaba con We Will Rock You.