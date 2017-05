Regreso. Marcelo Laciar está otra vez dentro de una cancha y la propuesta de Colón Junior lo sedujo para volver a dirigir.

Dos años es mucho y es poco a la vez. Dependiendo desde donde se lo mire, 730 días lejos del fútbol es demasiado para un futbolero de alma como lo es Marcelo Rubén Laciar. El Gino, el que aún sufre por su salida del que fue el club que le dio su primera chance de dirigir. Pero es pasado. Pasaron dos años y ahora el desafío que lo trajo de regreso a las canchas es Colón Junior, uno de los equipos de San Juan que desde el 25 de junio jugará en el Torneo Federal B. Tuvo ofertas, Peñarol, Alianza y hasta San Martín de Rodeo estuvieron sondeando sus servicios a lo largo de estos dos años pero el Gino no se sentía en condiciones anímicas, especialmente, para poder meterse a full nuevamente en la dirección técnica en una categoría muy compleja. Se dieron bien las cosas. Se solucionaron muchos temas en su vida personal y con la madurez de sus 39 años, hoy decidió volver: ‘Necesitaba estar bien yo para poder empezar a trabajar. Ofertas hubo pero fue tan duro lo que pasó después de mi salida de Unión (demanda judicial) que preferí esperar. Por supuesto que seguí viendo fútbol yendo a ver a San Martín, a Desamparados, a Colón, a Peñarol. Seguí el fútbol y siempre estuve al tanto de todo. Solo era esperar el momento y la propuesta. Apareció la gente de Colón, con mucha seriedad, paciencia y me decidí.

Asumimos con el profe Carlos Mercado como preparador físico y estamos terminando de armar el cuerpo técnico. Recién llevo 48 horas al frente del plantel pero el entusiasmo es grande’.



Ya tomó contacto con el plantel y el Gino tiene clarísimo lo que quiere: ‘Es un grupo grande el que hay porque estamos con chicos de Cuarta y Quinta División. La idea es no tener un plantel de más de 25 jugadores y vamos a analizar lo que hay y lo que nos falta. Tenemos planeado trabajar hasta este sábado incluido y después ya meternos en la pretemporada pero la dirigencia nos pidió que le metiéramos mucho al Oficial local porque tuvieron un comienzo flojo y vamos a preparar el partido contra Villa Obrera de la mejor manera como objetivo inmediato’.



Pero claro, para el hincha de Colón el Federal B es el que obsesiona y Laciar lo tiene más que claro: ‘Necesitamos reforzarnos. Solo tengo a Luis Mingolla como arquero y vamos a traer otro. En defensa, volvió Sebastián Pereira, está Wilson Ortiz y ya se había sumado Maxi Herrera. Con eso, tenemos una base. En el medio, hay una columna vertebral con Marín, el Teco Flores y Fede Aballay más Rodrigo Jofré. Adelante, hay que buscar porque estamos limitados. Pero hay que ver qué es lo que hay en el mercado, qué puede salir y buscar. Nombres me sobran en la cabeza y en estas categorías uno conoce a todos pero queremos lo mejor para Colón y es la idea traer refuerzos’.



En lo personal, el Gino sabe que se merecía este regreso muy en su interior: ‘El fútbol es mi vida. Esto se lleva adentro y no se pasa con nada. Soy pleno, feliz adentro de una cancha y sé que es Colón Junior a quien me debo con absoluta profesionalidad. No soy de promesas y vender humo, yo solo trabajo’.