Como ya es habitual el Giro del Sol realiza su Prólogo en el circuito del Camping El Pinar. Todos los pedalistas brindaron un aperitivo de lo que será la competencia.

Parece que fue ayer cuando Juan Esteban Curuchet cruzó la línea de meta imponiéndose en el embalaje de la primera edición la prueba que nació con la idea de ganarse un lugar dentro del nutrido y competitivo calendario rutero sanjuanino. Desde ese 1 de marzo de 2003, hasta hoy y "con el diario del lunes" no cabe duda que ha cumplido con su objetivo primigenio. Hoy el Giro del Sol es una competencia valorada por los equipos que la disputan. Los locales porque, aparte de los premios que otorga siempre un escalón arriba de los habituales y por la trascendencia que fue ganando, pelean a brazo partido por contarlo entre sus victorias. Los foráneos, fundamentalmente los equipos bonaerenses porque encuentran un escenario ideal para sumar días y kilómetros rodando fuerte, preparando sus piernas para la Doble Bragado.



Desde ese primer acto hasta el que tendrá el número 68 y se pondrá en marcha a las 16 de hoy, ha pasado mucha agua debajo del puente. Año a año la carrera fue escribiendo su rica historia apoyada en los generosos esfuerzos de los pedalistas que le dan vida. Hubo ediciones con mayor lucha que otras. Algunas donde definió la contrarreloj y varias en las que los equipos arroparon bien a sus velocistas que lograron sacar ventajas decisivas embalando.



En 17 ediciones se corrieron 67 etapas, y como se anticipó -en exclusiva- en la edición de ayer de DIARIO DE CUYO, Héctor "Willy" Lucero (SEP-San Juan) es quien más triunfos -de un día- tiene, seis en total.



Hubo un Giro de dos etapas y otro de ocho y en el medio, cinco de tres parciales, dos de cinco y el formato que tendrá ahora, de cuatro actos se dio en siete oportunidades.



La carrera que comienza esta tarde contará con trazados exigentes, cuya dureza puede aumentarse si la jornada tiene una temperatura más elevada de lo normal y si el viento se da cita en los horarios previstos.



Por los recorridos previstos, es difícil que pueda coronarse con victoria una fuga de pocos hombres, salvo que así lo determinen los equipos más poderosos si tienen algún ciclista que les garantice pelear la clasificación general. No habrá que sorprenderse si esta tarde en Media Agua, mañana en Pocito y el domingo en Chimbas hay embalajes masivos. Oportunidades de ataques de rodadores tienen las tres etapas: hoy subiendo a Los Berros, el sábado escalando la Cuesta de las Vacas y pasado mañana transitando los ascensos del Dique de Ullum y Punta Negra; el tema es que cada una de esas exigencias están en la mitad de carrera, por lo que a los embaladores les queda bastante terreno para recuperar el tiempo que puedan perder. Y, como no son ellos -habitualmente- quienes cargan el esfuerzo de la persecución, aspiran a imponer la ley de la velocidad en las últimas dos cuadras del dibujo previsto por los organizadores.

Este Giro es en reconocimiento al director de DIARIO DE CUYO: Francisco B. Montes.

El público encuentra en la carrera de la Fundación para el Progreso una motivación especial para armar un fin de semana viviendo a pleno el ciclismo de primer nivel.

Bonificaciones y puntos

En la carrera se disputarán tres mallas líderes, la correspondiente a la General, la de Sub23 y la de Metas de Montaña. En la primera y segunda etapa bonificarán los tres primeros 10, 6 y 4 segundos, c/u. En la cuarta (última) la bonificación será para los cinco primeros: 20, 15, 10, 5 y 2 segundos. Las metas volantes (dos en cada etapa) darán premio a los dos primeros en pasar por ellas, con 3 y 2 segundos respectivamente.



En las metas de montaña, una esta tarde (subida a Los Berros), dos el sábado (Cuesta de las Vacas, ida y vuelta) y dos el domingo (paredones de los diques); se otorgará puntos a los cuatro primeros: 6, 4, 2 y 1. De haber empate se impondrá quien tenga más primeros puestos.