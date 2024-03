Luego de que en Chile, el presidente del Comité Olímpico de dicho país confirmara que San Juan dejaba de ser sede del Mundial de Ciclismo de Pista 2025, desde el Gobierno provincial indicaron que no han recibido tal confirmación. "Me tomó por sorpresa y nos enteramos por portales chilenos y redes sociales", sostuvo el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik en diálogo con Estación Claridad.

El funcionario sostuvo que "no hay información por canales oficiales" y que lo había pedido la actual gestión es datos sobre el evento "para realizar un análisis exhaustivo de la posibilidad y responsabilidad, dentro de este marco de austeridad del gasto del erario publico".

También remarcó que desde los entes nacionales e internacionales "no ha habido comunicación que nosotros declinemos de esa candidatura".

Si bien Tabachnik no desconfió de la información que manejan en Chile pero aseguró una vez más que "oficialmente" no hay comunicación sobre el cambio de sede. "Me parece que el primer paso es recibir alguna confirmación", destacó.