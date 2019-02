A pleno. Con la misma logística que se utiliza en cada largada de la Vuelta, así partieron ayer los 600 ciclistas que disputaron el Gran Fondo, que no fue más que una Vuelta dentro de la Vuelta porque abrió la prueba para que todos sean parte.

La postal fue única: fue una Vuelta dentro de la Vuelta. Multitudinaria, inclusiva y abierta a todo el mundo. El Gran Fondo contó ayer con 600 ciclistas que corrieron su propia Vuelta a San Juan. La prueba que partió desde el Estadio Aldo Cantoni y finalizó en Punta Negra fue cumplirle el sueño a cientos de ciclistas que también querían ser parte de la gran competencia y que se dieron el lujo de integrar pelotón con figuras de la talla de, por ejemplo, Maximiliano Richeze.



El ciclista del Deceunink Quick Steep acompañó a los competidores a lo largo del recorrido junto a otras grandes figuras como el ex campeón olímpico Juan Curuchet, el argentino-hispano Juan Antonio Flecha y el italiano Filippo Pozzato, ellos acompañaron a las autoridades que se animaron a correr como el secretario de Deportes Jorge Chica, quien también completó los 70 kilómetros.



Con la misma logística que se utiliza en las largadas y llegadas de la Vuelta, así se llevó a cabo el Gran Fondo. Desde el Cantoni el pelotón partió por Libertador hasta el Jardín de los Poetas y encaró por calle Las Moras buscando llegar a la rotonda Interlagos. Era tanto el envión y el entusiasmo que llevaban los competidores que allí en la rotonda debían frenar para dividirse en categorías participativas y competitivas, pero no frenaron y todos juntos encararon la dura subida a Punta Negra. Allí el rigor se hizo sentir para los amateurs. Los competitivos dieron un giro más y allí se impuso el riojano Enzo Luján, seguido por los sanjuaninos Cristian Romero y Renzo Correa. Pero el triunfo no fue sólo de ellos, todos quienes arribaron a la meta salieron ganando. El Gran Fondo fue todo un éxito y ya los organizadores piensan en redoblar la apuesta.

Especial. El riojano Enzo Luján se había escapado junto a Cristian Romero y Renzo Correa y terminó venciéndolos en el sprint.





Villalobo, con hinchada propia



Recordando aquellas viejas tardes de gloria en donde su paso hacía enloquecer a todo el mundo, Oscar Villalobo volvió a competir ayer disputando el Gran Fondo y contó con hinchada propia. El exciclista, actual director de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deportes, confirmó su precandidatura a intendente de Zonda, por eso ayer, gente de su partido político lo acompañó con stand incluido en el dique Punta Negra. Desde allí alentaron al "Negro" y repartieron agua a todo el mundo. Lo mismo habían hecho hace unas semanas cuando el Giro del Sol pasó por ese departamento, en esa ocasión obsequiaron uvas a todos los integrantes de la caravana.