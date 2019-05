Rosario, TÉLAM



El director técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, que tiene ofertas para renovar su contrato en el equipo de Liniers y para asumir en su ex club, Newell"s Old Boys de Rosario, sumó el interés de Olyimpique de Marsella, en Francia, informó una fuente allegada al entrenador a Télam. "A Heinze lo quiere Olympique de Marsella hace unos 15 días", advirtió ayer un vocero vinculado al ex jugador de Newell"s, Olympique, Manchester United de Inglaterra, Real Madrid de España y la selección argentina, entre otros.



Heinze recibió llamados del ex jugador y entrenador de Newell"s Gerardo Martino y del delantero y capitán "rojinegro" Maximiliano Rodríguez, quienes le sugirieron la posibilidad de hacerse cargo del equipo del Parque de la Independencia de Rosario, que en la próxima temporada peleará por mejorar su promedio.



En este sentido, el dirigente de ADN Leproso, Daniel Giraudo, sostuvo a esta agencia que "para mí Heinze no viene y por eso los dirigentes se reunieron con (el empresario futbolístico Cristian) Bragarnik para traerlo a (el ex técnico de Lanús y San Lorenzo) Jorge Almirón, que fracasó en Nacional de Medellín.