Cara y Cruz. Mientras los jugadores de Huracán se funden en una montaña de alegría tras el gol de Coniglio, Belluschi mira resignado sin encontrar respuestas al pobre presente de San Lorenzo.

Huracán venció a San Lorenzo, que se aleja de la punta, por 2-0 y volvió a festejar en un clásico luego de cuatro años. Lucas Barrios, a los 25 minutos del primer tiempo, y su reemplazante, Fernando Coniglio a los 38m. del segundo, definieron el partido válido por la 10ma fecha de la Superliga.

Huracán volvió a ganar el clásico de barrio después de cuatro años. El anterior éxito había sido en Parque de los Patricios en septiembre de 2015, por 1-0 con gol de Patricio Toranzo.

El "Globo" sopla de la mano del interino Néstor Apuzzo, quien está invicto con dos triunfos y dos empates.

San Lorenzo volvió a ser una sombra, perdió cuatro de los últimos cinco partidos y se aleja de la punta que fue suya durante los primeras fechas. Hubo un mal arbitraje de Fernando Espinoza. El local reclamó dos penales en el primer tiempo: uno a Rodrigo Gómez, quien pareció tirarse, y otro a Juan Garro, por un agarrón de Bruno Pittón.

El árbitro, quien dijo ser visitado por el presidente de Huracán, Alejandro Nadur (ver aparte), en el entretiempo, tampoco advirtió un fuerte codazo de Carlos Araujo sobre Héctor Fertoli sobre el final del primer tiempo.

Desde el inicio, Huracán tomó el protagonismo del partido. Se paró con un 4-4-1-1 con Rodrigo Gómez como enganche y Lucas Barrios como referencia de área. San Lorenzo, por su parte, no supo cómo sortear la presión alta de su rival y fue obligado a tirar pelotazos para Ángel Romero.

Huracán también fue el que más situaciones de peligro generó en el área rival. Hasta que a los 25 minutos "Droopy" Gómez tiró un centro preciso desde la derecha para Barrios, quien con un gran cabezazo cortó una extensa racha de 301 minutos de sequía de goles en los clásicos.

El "Ciclón" recién tuvo un atisbo de reacción a cinco minutos del final de la primera parte con un remate de Belluschi que controló el paraguayo Silva.

En la parte final, Huracán le regaló la pelota a San Lorenzo, dejó de presionar y esperó en su campo la respuesta de un tibio rival que nunca reaccionó.

El equipo de Pizzi tuvo el control de la pelota pero no generó una sola situación de riesgo en todo el segundo tiempo.

El entrenador mandó a la cancha a todos los delanteros, Díaz, el otro (Oscar) Romero y Bareiro, para adelantar en la cancha a su goleador Bruno Pittón. Pero el equipo de Boedo nunca supo cómo entrarle al sólido Huracán.

Apuzzo entendió que debía cuidar la ventaja, hizo cambios defensivos y en una de las pocas que tuvo, el ingresado Fernando Coniglio coronó el resultado.





Clave

400 Son los minutos sin goles en contra de Huracán, en los cuatro partidos que lo dirigió, el por ahora interino entrenador, Néstor Apuzzo: sumó dos triunfos y dos empates.



Resto

Con dos partidos que se disputarán hoy culminará la décima fecha de la Superliga. A las 19 jugarán en Santiago del Estero, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata. En Santa Fe lo harán a las 21, Colón contra Godoy Cruz de Mendoza.

Cuestionado. El juez del partido Fernando Espinoza dejó entrever que lo habían apretado.

Espinoza, en el ojo del huracán

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, aseguró tener "testigos que pueden acreditar" que nunca ingresó al vestuario del árbitro Fernando Espinoza, como éste dejó asentado en un acta, para intentar agredirlo por dos aparentes penales cometidos por defensores de San Lorenzo que fueron ignorados por el juez.

"Me hicieron un acta de contravención que dice lo mismo. No entré al vestuario. El acta dice que estaba en el pre vestuario, pero nunca entré al vestuario del árbitro. Espinoza me dijo: "no me pegues", y yo estaba con las manos atrás, yendo a calmar a nuestros jugadores. Ese fue el diálogo. Es una cosa de locos. No sé que interpreta por malos términos", puntualizó Nadur en diálogo con la prensa al final del encuentro.

"Pero la cuestión es que ganamos el clásico y tenemos que disfrutar. Sin embargo, el periodismo hace foco en lo qué pasó con el árbitro y no habla del triunfo de Huracán", se quejó.

Y se retiró con visibles muestras de excitación por todo lo sucedido, pero remarcándole a quien quisiera escucharlo que "fue un triunfo excelente de Huracán. Ganamos muy bien".

La versión del titular del "Globo" se contradice con lo expresado por el árbitro a la televisión: "entraron veinte personas al camarín" en incluyó al presidente.





DT DE SAN LORENZO

Pizzi descargó su furia

Molesto. El DT cuestionó a sus propios jugadores.

Juan Antonio Pizzi, director técnico de San Lorenzo, criticó la disposición exhibida por su equipo en el clásico con Huracán (0-2), asegurando que no tuvo "mentalización" para afrontar un cotejo de esa envergadura como el que se dio hoy en Parque Patricios.

"No tuvimos la mentalización que hay que tener en esta clase de partidos. Ni siquiera la profesionalización para jugar estos encuentros" descerrajó el entrenador santafesino.

San Lorenzo, que continúa con 16 unidades, sumó ante el "Globo" la cuarta derrota en los últimos cinco cruces en la Superliga. "Hicimos un partido espantoso que no condice con lo que nosotros queremos, ni con lo que los jugadores son capaces de desarrollar", cuestionó.

Pizzi se declaró "máximo responsable de esta situación" y desalentó cualquier posibilidad de dejar su cargo. "Tengo la fuerza necesaria para continuar", dijo.

"Necesitamos rápidas respuestas de los jugadores para revertir esta situación que es muy complicada", expresó el entrenador en una tarde furiosa.