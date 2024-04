Pasó la Copa de Clubes Campeones y tras la conquista de San Martín de Rodeo, el fútbol del interior de San Juan vuelve a su realidad. Ahora, con otro escenario, con otros costos y con un mapa que hace más que complicado el comienzo de las competencias propias en cada una de las ligas afiliadas a la Federación Sanjuanina de Fútbol. En este mapa, la Liga de Santa Lucía será la que encabece la competencia con el lanzamiento de su temporada mañana sábado con todos sus clubes. Sabiendo que los costos crecieron y que los 60 mil pesos promedio que en el 2023 alcanzaban para habilitar una cancha con seguridad, marcado, boleterías y demás, hoy se triplicó.

Santa Lucía que arrancará mañana tiene 19 clubes afiliados en el fútbol 11 y 9 más en el Femenino. También tiene en competencia a 11 instituciones en el Futsal masculino y 8 para el Futsal Femenino. Un movimiento más que importante que implica una ingeniería más que compleja.

mientras que en la Liga Caucetera el escenario es similar al del resto de la provincia pero mañana comenzará su Torneo de Escuelitas de Fútbol donde participan las 10 escuelitas afiliadas. Su Torneo de Primera A comenzará el 5 de mayo, mientras que la Primera B, arrancará el 11 de mayo. En esas mismas fechas se maneja la Liga Albardón-Angaco que comenzaría su primer torneo del año desde el sábado 4 de mayo, además de su torneo Femenino.

En Iglesia, los tiempos se estirarían un poco más. Es que la Liga Iglesiana está considerando todos los gastos y cómo solventarlos ya que al no tener colegio arbitral propio, la decisión de poner en competencia un certamen de 8 fechas y en dos divisiones: Primera y Quinta, no es muy sencilla desde lo económico y aguardan una reunión con las autoridades municipales para ver qué aporte tendrían. Así, es probable que el fin de semana del 11 de mayo se ponga en marcha el certamen, aunque otros miran con buenos ojos llevarlo al 18. En Jáchal, no tienen definida la fecha del arranque de su temporada pero todo apunta a que será el domingo 19 de mayo. En 25 de Mayo, el triunvirato normalizador que encabeza César Báez tiene ya previsto que el comienzo será entre el 11 y 12 de mayo, pero para remarcar es que tiene en plena competencia el Infanto Juvenil, en tres categorías, Quinta, Sexta y Séptima. Villa Borjas, Bánfield-Tiro Federal, Benjamin Matienzo, Santa María Tupelí y La Chimbera están en la Zona Sur y en la Zona Norte están Nobleza Argentina, Juvenil San lorenzo, Rafael Benavides, Sportivo 25 de Mayo, Boca Juniors, Cuatro Esquinas y Defensores de Torino de 9 de Julio. En Calingasta, sin fecha para su temporada todavía, mañana será momento de una nueva edición de la Copa Cordillerana. Será desde las 11,30 en cancha de La Capilla con Femenino, Senior, Cuarta y Primera División, enfrentando los locales a los equipos de El Juve, Villa Ibañez y Barrio Colón, de la Liga de Ullum-Zonda.

> Sarmiento espera

En la Liga Sarmientina ya está definido que el fin de semana del 18 y 19 de mayo marcará el comienzo del Apertura que con el sistema de competencia de una sola rueda, clasificará al campeón al próximo Regional Federal Amateur del Consejo Federal de AFA.

> Árbitros de la fecha 10 del torneo "Invierno"

Desde la Liga Sanjuanina se conocieron los árbitros de la fecha 10 del Torneo de Invierno que se jugará entre sábado y martes próximo. Este sábado, desde las 16.30, Minero-Picón será dirigido por Alberto Riveros en cancha de Juventud Unida; Rivadavia-Marquesado tendrá como juez a Nahuel Silva. 9 de Julio-San Lorenzo será arbitrado por Federico Quiroga mientras que Alianza-Atenas irá bajo la conducción de Eduardo Prior. El domingo, Carpintería-Trinidad será dirigido por Luis Aguirre mientras que la presentación del líder, Juventud Zondina ante Aberastain tendrá como juez a Juan Díaz. Del Bono-Colón Junior será dirigido por Sebastián Fernández y López Peláez-Peñarol por Alfredo César. Finalmente, el clásico Unión-Desamparados tendrá a Rubén Fernández como árbitro. La fecha se completará el martes 30 con San Martín-Villa Obrera en el estadio Hilario Sánchez, con Facundo Perona como juez.