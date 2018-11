Goleador. Sergio Agüero fue clave en la enorme victoria del City en el clásico contra el United.

El delantero argentino Sergio Agüero convirtió un gol para Manchester City que le ganó a Manchester United por 3-1, como local, en el clásico de la ciudad válido por la 12ma fecha de la liga Premier inglesa.



El "Kun", que lució un nuevo look con el pelo platinado, marcó el segundo gol del equipo dirigido por el español Josep "Pep" Guardiola a los tres minutos del segundo tiempo.



El español David Silva (12m. PT) y el alemán Ilkay Gundogan (41m. ST) fueron los autores de los otros tantos del City, mientras que Anthony Martial, de tiro penal (13m. ST) había descontado para la visita.



Agüero fue el único argentino con minutos, ya que Nicolás Otamendi no fue convocado y Sergio Romero ocupó un lugar en el banco de suplentes junto al portugués José Mourinho, quien tampoco citó a Marcos Rojo.



El ex Indepediente es el nuevo artillero del certamen tras marcar su octavo gol en doce partidos en el campeonato inglés.



Pep Guardiola afirmó que su equipo mereció la victoria y que jugaron mejor que la temporada



pasada. "Merecimos la victoria, jugamos mejor que la mejor temporada, no queríamos perder la pelota. Ellos defendieron muy bien, reduciendo los espacios. En el segundo tiempo tenían que marcar un gol y



encontramos mas espacios, conseguimos una gran victoria ante un gran equipo. Estoy contento por el resultado", explicó.



Manchester City sigue en lo más alto de la liga con 32 puntos y es uno de los tres invictos del torneo junto al escolta Liverpool.