Regreso. Sergio Agüero volvió a trabajar con la selección argentina y en este regreso decidió abordar todos los temas sabiendo que se viene el Mundial y quiere demostrar que no perdió su categoría de elite internacional.





El delantero del seleccionado argentino Sergio "Kun" Agüero se manifestó feliz por su rápida recuperación tras la operación en la rodilla izquierda pero, a la vez, confesó que si él hubiera recibido el golpe que le dio Alejandro "Papu" Gómez, ex integrante del plantel, a Lucas Biglia, "lo esperaba en el túnel para apretarlo".



"Es la primera vez en cinco años que puedo flexionar la rodilla", manifestó, con alivio y satisfacción, el "Kun" Agüero, quien, según reveló, arrastraba problemas en la rodilla izquierda desde 2013, que recién pudo solucionar con la artroscopía que le practicaron en abril pasado en Barcelona.



"Quería estar bien y sentirme tranquilo. De sentir cosas a no sentir nada, es un alivio", expresó el atacante de Manchester City en una entrevista con TyC Sports en el medio de los dos turnos de trabajo que está realizando en el predio de AFA en Ezeiza.



A pesar de la satisfacción por la buena recuperación, el "Kun" no pudo ocultar su bronca e impotencia cuando le consultaron por el golpe que recibió Lucas Biglia por parte de Alejandro "Papu" Gómez en la zona lumbar que tenía lastimada, durante un partido entre Milan y Atalanta por la serie A de Italia.



"En la imagen se ve que el otro jugador fue fuerte. Si era yo, me hubiera calentado, lo esperaba en el túnel para apretarlo y preguntarle si tuvo mala intención", afirmó el ex Independiente, que, durante la respuesta, nunca nombró al "Papu" Gómez a pesar de que compartieron plantel en este ciclo de Jorge Sampaoli.



De cara al Mundial de Rusia, Agüero, quien afrontará esta competencia por tercera vez, no dudó en poner al seleccionado entre "los tres candidatos" a ganar el título.



Asimismo, el ex Atlético de Madrid, de España, calificó como "imposible" la opción de jugar en Barcelona con su amigo Lionel Messi. ""Leo" se va a quedar ahí y yo me voy a quedar en el City", concluyó el futbolista que tiene contrato con el club inglés hasta 2020.



Alejandro "Papu" Gómez se defendió hoy luego de las declaraciones de Sergio Agüero, quien criticó el golpe que le dio a Lucas Biglia, y aseguró que la polémica que se generó por este asunto "es una pelot... enorme".



"Me parece una pelot... enorme que se esté hablando de esa jugada con tantos temas que tienen la selección y la AFA", expresó Gómez, quien tuvo su derecho a réplica luego de las declaraciones de Sergio Agüero sobre el tema.



"Al "Kun" lo conozco desde hace mucho tiempo. No puedo responder a lo que dijo. No vale la pena", se excusó el "Papu" Gómez, quien está en el centro de la polémica desde el golpe que le dio a Lucas Biglia en la zona que tenía afectada y que lo puso casi afuera del Mundial.

>> A entrenar

Sergio "Kun" Agüero se entrenó a la par del grupo a un mes de la operación a la que fue sometido en la rodilla izquierda. El atacante de Manchester City de Inglaterra se sumó a Nicolás Tagliafico, Eduardo Salvio, Javier Mascherano y Manuel Lanzini y realizó trabajos de campo en la mañana lluviosa del predio de la AFA

>> Rusia recomendó cuidados

El embajador de la Federación de Rusia en Argentina, Víctor Koronelli, le envió una carta al titular de AFA, Claudio Tapia, en la que expresa la "esperanza que de aquí en adelante" la entidad no repita "errores similares" como los consejos publicados para seducir mujeres de ese país a quienes viajen al Mundial. El diplomático afirma en la misiva que a la embajada le llamó "la atención las recomendaciones dudosas trascendidas por AFA durante la jornada de Idioma y Cultura Rusa, así como el comunicado de disculpas de la AFA, que califica al material en cuestión como un error". El Departamento de Educación de AFA, a cargo de Alejandro Taraborelli, explicó mediante un comunicado que "el docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y, lamentablemente al momento de la impresión, por un error involuntario, se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación".

* Francia ya tiene su lista

El seleccionador francés, Didier Deschamps, oficializó el listado con 23 futbolistas para el Mundial de Rusia, que iniciará el 14 de junio. Si bien la nómina cuenta con las principales figuras, como los delanteros Ousmane Dembelé (Barcelona), Kylian Mbappé (París Saint Germain) y Antoine Griezzmann (Atlético de Madrid), los defensores Raphael Varane (Real Madrid) y Samuel Umtiti (Barcelona) y el volante Paul Pogba (Manchester United), sorprendió la ausencia de algunos apellidos. El caso del atacante Alexandre Lacazette (Arsenal de Inglaterra), el punta Anthony Martial (Manchester United) y el mediocampista central Adrien Rabiot (París Saint Germain) han sido los más resonantes, aunque integrarán el listado de 11 suplentes en caso de alguna lesión de gravedad. El delantero del Real Madrid Karim Benzema ni siquiera está entre lo 35 nombres.