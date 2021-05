El argentino Sergio Agüero marcó ayer el primer tanto de la victoria del líder Manchester City sobre Crystal Palace por 2 a 0 y hoy podría celebrar su quinto título de Premier League si Liverpool, último campeón, le gana al escolta Manchester United en la continuidad de la 34ta. fecha. El "Kun" abrió el marcador con una definición en dos tiempos dentro del área: control y remate alto con el empeine derecho a los 12 minutos del segundo tiempo. El español Ferrán Torres, 60 segundos más tarde, estableció el marcador final en Selhurst Park.

Manchester City, campeón del fútbol inglés en 1937, 1968, 2012, 2014, 2018 y 2019, le sacó una ventaja de 13 puntos al United cuando restan cuatro fechas más para concluir la temporada, de modo que si su máximo rival no suma hoy en Old Trafford, la Premier quedará sentenciada.

Tras confirmarse que Agüero no iba a continuar en el club donde es ídolo al finalizar su contrato, los dirigentes del Manchester City anunciaron que le realizarían una estatua, al igual que otros próceres contemporáneos como David Silva y Vincent Kompany y a eso se refirió ayer el "Kun": "Cuando el club me habló sobre eso, les dije que no quiero nada. Prefiero esperar hasta ese momento. Porque, siempre dije eso no es mi decisión, es decisión del club. Lo único que me queda es jugar. Es mi trabajo. Si el club quiere hacerlo, está bien", respondió Agüero sobre el gesto de agradecimiento de los "Ciudadanos".