Imparable. El "Kun" Agüero deja en el camino al arquero del Burnley para anotar uno de sus goles. Manchester City goleó 4-1 por la FA Cup.

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero metió dos goles en la aplastante victoria de Manchester City sobre Burnley por 4-1, como local, en un encuentro correspondiente a los 32vos de final de la FA Cup de Inglaterra.



El punta del seleccionado argentino anotó sus tantos a los 11 minutos del segundo tiempo y a los 13m. de la misma etapa, respectivamente, mientras que el alemán Leroy Sané (26m. ST) y el portugués Bernardo Silva (38m. ST), quien reemplazó al ex Independiente, ampliaron la ventaja en la goleada. Además, el defensor Nicolás Otamendi también estuvo desde el arranque.



Con estos dos tantos, Agüero alcanzó los trece en la actual temporada, en la que disputó 17 juegos (0.76 promedio).



"Feliz por la victoria y porque los goles sirvieron para dar vuelta un partido que se presentó muy complicado. Gran trabajo de todo el equipo. Y seguimos adelante! Vamos City!!", escribió Agüero en su cuenta oficial de Twitter.



Por otro lado, Watford, con el argentino Roberto Pereyra (ex River), goleó a Bristol City por 3-0, de local, y avanzó de rueda.



A su vez, Swansea City, con el central argentino Federico Fernández (ex Estudiantes) de titular, igualó sin goles con Wolves, de visitante.