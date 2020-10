Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, perdió hoy como local ante Wolverhampton por 1 a 0 en el cierre de la quinta fecha de la Premier League.



El delantero mexicano Raúl Jiménez (ST 25m) marcó el único gol en el estadio Elland Road de Leeds, a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus.



El equipo de Bielsa no tuvo una buena producción, pero con más empuje que fútbol buscó hasta último momento la igualdad que merecía y que nunca llegó.



Leeds sufrió la segunda derrota en el campeonato, la primera de local, y no pudo acercarse a las primeras posiciones.



La jornada se completó con el empate sin goles entre West Bromwich y Burnley.



Resultados: Everton 2-Liverpool 2; Chelsea 3-Southampton 3; Manchester City 1-Arsenal 0; Newcastle 1-Manchester United 4; Sheffield United 1-Fulham 1; Crystal Palace 1-Brighton And Hove 1; Tottenham 3-West Ham 3; Leicester 0-Aston Villa 1.



Posiciones



Everton 13 puntos; Aston Villa* 12; Liverpool 10; Leicester, Arsenal y Wolverhampton 9; Tottenham y Chelsea 8; West Ham, Leeds, Manchester City*, Southampton, Newcastle y Crystal Palace 7; Manchester United* 6; Brighton And Hove 4; West Bromwich 2; y Burnley*, Sheffield y Fulham 1.



* Deben un partido