Maradona en el aeropuerto de Las Chacritas.

10 de octubre de 1979, 19 horas. Argentinos Juniors llegaba a San Juan para disputar un amistoso frente a San Martín en cancha del Verdinegro. ¿La particularidad? En el Bicho, un tal Diego Maradona la rompía cada fin de semana. Era la primera vez que el reciente campeón del Mundo con la Selección juvenil jugaba en la provincia. De fama reciente, con sólo 18 años de edad y una calidad descollante que en poco tiempo lo llevaría a convertirse en el mejor jugador de la historia, Diego fue recibido por cientos de personas que lo esperaron en Las Chacritas y luego en la puerta del Hotel Estornell.

A pocos minutos del arribo y con un cansancio notorio, el crack le brindó una entrevista a DIARIO DE CUYO. “Estoy muy contento de estar en San Juan. Siempre es satisfactorio llegar a un lugar donde se sabe que a uno lo quieren y lo distinguen. Sé que esto se lo debo al fútbol”, supo decir con tono bajo, calmo, agotado.

En una entrevista a DIARIO DE CUYO.

La vida futbolística de Diego recién empezaba. Todavía faltaba lo mejor. Y lo peor. Aún no llegaba Boca a sus días, la Selección mayor sólo había visto algunos chispazos del crack. Barcelona no aparecía ni en sueños, la gloria en Nápoli era una simple utopía. De novio con Claudia Villafañe, aún no tenía hijos. Los escándalos todavía no lo rozaban. Sólo aquella gran decepción de quedar afuera de los convocados para disputar el Mundial 78.

“Yo lo que quiero es que la gente me comprenda, que muchas veces no puede uno estar con la misma simpatía. Hoy hemos tenido un viaje agotador y en este momento lo único que quiero es descansar a pesar de que sé que mucha gente me quiere ver. Mañana me verán todos en lo que realmente me quieren ver”, dijo esa tarde sin saber, quizás, que tendría que repetir esa frase durante toda su vida.

Como jugador, los sanjuaninos pudieron ver a Maradona dos veces en la provincia: en 1979 y en 1982, cuando la Selección Argentina venció 9-1 a un combinado cuyano en el Estadio Abierto.

San Martín acababa de clasificar al Torneo Regional y quería festejar a lo grande. Por eso invitó al plantel de Argentinos a la celebración. El partido se jugó el jueves 11, a las 21, ante una multitud. El Verdinegro ganaba 3-0 con comodidad. Sin embargo, no contaban con que un par de pinceladas del Diez cambiarían el rumbo de la noche. Y cómo. Los de la Paternal lo dieron vuelta 4-3 y se quedaron con una gran victoria. Maradona no convirtió, pero fue clave en la remontada.

La crónica de la noche así lo señalaba. “El Argentinos de Maradona en San Juan. Lo que se vio anoche en cancha de Atlético San Martín demuestra lo exacto de la apreciación. Los Bichos Colorados están representados exclusivamente por Maradona. El Nº 10 de la selección nacional es indudablemente el que manda y el que tiene todo el fuero de atracción. El triunfo logrado por Argentinos, remontando un 3 a 0, fue obra exclusiva de este jugador de excepción ya que si bien no fue el autor de ninguno de los cuatro goles de la visita, fue quien llevó de la mano a demás integrantes del visitante”. ¿Hubo insultos por parte de los simpatizantes locales? No, al contrario. Cada intervención del crack fue celebrada por los hinchas de San Martín.

San Juan tuvo el privilegio de ver a un Diego joven, en plenitud, disfrutando de ese juego que tan feliz lo hizo, que tan feliz nos hizo.