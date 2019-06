El segundo. Janson sale festejando luego de vencer al arquero Andrada al ejecutar el penal. Tigre se ponía 2-0 ante Boca. La desazón Xeneize "pintada" en las caras de Emmanuel Mas e Izquierdoz. En el complemento no se darían variantes y Tigre gritó campeón.

Tigre sabía que para quedar en la historia le tenía que ganar a Boca. Sí, nada menos que a Boca, uno de los grandes del fútbol argentino. Y lo logró nomás. Se quedó con la final jugada en el "Kempes" de Córdoba ganando 2-0 y festejó un logro que quedará estampado eternamente en su historia.



Todo fue sorpresa, tanto el campeón, que actualmente está en la Primera B Nacional, la divisional del ascenso, se ganó el derecho a disputar la próxima Copa Libertadores de América.



El conjunto dirigido por Alfaro desperdició al menos 10 chances claras para convertir en un partido en el que el goleador Benedetto fue quien de más situaciones dispuso, pero estuvo desacertado. Además fue clave el error del arquero Andrada, quien no pudo contener un tiro de González en el primer gol.



Rápidamente el "xeneize" tomó la iniciativa con la conducción de Carlos Tevez, quien a los 4" habilitó con un pase profundo a Villa, pero cerró Moiraghi.



Los de Victoria, que hace poco más de un mes descendieron a la B Nacional, querían coronar un muy buen semestre y en la noche cordobesa apostaban a trasladar rápido.



En una salida veloz llegó la primera clara para el conjunto de Alfaro, cuando Zárate habilitó a Benedetto, a los 15", pero el delantero estrelló su remate en el palo, y poco más tarde tuvo otra chance Villa pero respondió muy bien el arquero Marinelli.



La apertura del marcador llegó de una jugada que parecía intrascendente por la franja derecha del ataque, cuando González enganchó, se acomodó sin marca y remató de zurda al arco desde una posición muy incómoda ante un Andrada que tuvo una floja respuesta. La pelota se le escapó por debajo de su cuerpo y no pudo evitar la caída de su arco.



Con el resultado a favor, el "Matador" de Victoria se resguardaba bien en el fondo y apostaba a la contra para ampliar la diferencia.



Y en una de esas salidas rápidas se encontró con un penal cuando Izquierdoz bajó a Janson en el área, y fue el propio delantero formado justamente en Boca quien disparó abajo para volver a vencer a Andrada y poner 2 a 0 a su equipo apenas pasada la media hora de juego.



Sin puntería Benedetto, Boca empezó a buscar juego desde el medio para llegar con más gente al área, pero no pasó nada.



En el segundo tiempo Boca no encontraba los caminos y a los 15" Alfaro mandó a la cancha a "Wanchope" para generar más poder de gol pero no gravitó. A los 19" Benedetto cabeceó mal en posición inmejortable y después un tiro suyo lo atajó el arquero Marinelli. Tevez también tuvo la suya, pero su tiro se fue por arriba del travesaño, en una noche en el que la falta de efectividad de los "auriazules" fue su principal falencia, y más tarde Benedetto lo perdió con un cabezazo que dio en el travesaño.



Los minutos finales fueron un monólogo de Boca, pero Tigre, bien cerrado en su campo, logró contener los ataques de su rival y logró el título.

A pura contundencia le ganó a Boca en la final jugada en Córdoba. Ahora jugará la Libertadores.

Benedetto no supo definir. Pegó dos tiros en la palos y falló en otras dos ocasiones.

Un Tigre de verdad

El equipo de Victoria gritó campeón por primera vez en su historia de 117 años en el fútbol argentino. El equipo con los colores azulgranas siempre alternó con estar en Primera División o bien en la divisional del ascenso. Ayer, con la dirección técnica de Néstor Gorosito (ex DT de San Martín de San Juan) conquistó su mayor logro y con eso quedó clasificado para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores de América. El tema fue muy hablado dado que Tigre resultó uno de los cuatro equipos que perdió la categoría en la última Superliga. Finalmente se aprobó su participación.

Los momentos de inflexión

Lapso demoledor de Tigre

Pese a que Boca había sido más frontal hasta los 20", fue Tigre el que pegó dos zarpazos y pasó a ganar el partido. Primero a los 24 cuando González aprovechó un error de Andrada. Y después a los 31" con el penal de Jason.

Boca apretó en el segundo

Promediando la etapa complementaria, Alfaro se la jugó y metió cambios (entraron Wanchope Abila y Junior Alonso) y Boca pasó a jugar con línea de tres en el fondo. De paso llegó seguido al arco rival.

Benedetto falló y Tigre festejó

El delantero de Boca cerró su noche esquiva con la red con un cabezazo impresionante que dio en el travesaño. Antes había tenido otra tres oportunidades. Tigre se abroqueló atrás y defendió con todo su ventaja.