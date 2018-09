Futuro. Guillermo Barros Schelotto habló de todo lo que se viene con Boca y de sus objetivos.

En el marco del lanzamiento de la Cena Anual Solidaria de la Fundación Boca Social, Guillermo Barros Schelotto, Daniel Angelici y Fernando Gago brindaron una conferencia de prensa en la que se refirieron al futuro inmediato y los objetivos deportivos del equipo. Lo más llamativo del diálogo fue cuando al entrenador lo consultaron por la renovación de su contrato (vence en diciembre de 2018) y la influencia de la obtención de la Libertadores para acordarla. Con el presidente a su lado, respondió: "Supongo que se va a evaluar todo, los tres años de trabajo, no solamente el resultado final de la Copa, que obviamente es lo más importante".



Guillermo no dejó de reconocer el valor que tiene para el Xeneize el actual certamen continental, aunque le marcó la cancha a Angelici, quien ya había declarado que aguardaría hasta el final del año para realizar un balance y analizar su "muy probable" continuidad.



"La Copa Argentina es un título más que Boca juega y quizás queda un poco relegado en importancia respecto a la Libertadores y el torneo local, donde Boca puede ser tricampeón. Pero es importante para nosotros competir, es importante para Boca siempre llegar hasta el final de cada competencia con posibilidades de ser campeón", declaró el Mellizo antes del duelo del viernes con San Martín de Tucumán en Formosa.



El DT hizo pública la lista de concentrados para el encuentro con los tucumanos (desde las 18 en el estadio Antonio Romero), válido por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Un torneo que para el Mellizo no es prioritario, apuntando todo a la Libertadores.

Entradas

Formosa a full

Los hinchas de Boca arrasaron con las boleterías y se llevaron todas las populares. Para algún desprevenido que aún quiere ir a ver el partido pero todavía no fue en busca de su ticket, debe saber que quedan plateas de 700 y 900 pesos.