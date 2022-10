Dos encuentros disputados en la siesta de este martes le dieron continuidad a la fecha 17 del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División. Colón Junior y Sportivo Rivadavia ganaron sus respectivos encuentros y con esto siguen escalando en las posiciones del torneo que ya transita la recta final.

En la calle Sargento Cabra, el Merengue cantó victoria venciendo por 3 a 1 a Sarmiento de Zonda. El "Chori" Rodrigo Jofré en dos ocasiones y uno de Franco Goria, anotaron para Colón, el descuento fue obra de Fabricio Maldonado.

En tanto que en En la Bebida, Sportivo Rivadavia venció por 1 a 0 a Del Bono con un gol de Ezequiel Tejada.

La fecha continuará este martes por la noche cuando se enfrenten Trinidad ante Juventud Zondina a las 21, mientras que se cerrará este miércoles a las 17 cuando se enfrenten en Ullum escolta y líder: San Lorenzo-Unión y en Santa Lucía, Alianza-9 de Julio.

En tanto que la fecha 18 ya tiene programación:

Sábado:

Atenas vs. Rivadavia

Desamparados vs. Peñarol

Juventud Unida vs. Villa Obrera

Domingo:

Sarmiento vs. Carpintería

Miércoles:

Juventud Zondina vs. Colón Junior

Marquesado vs. Aberastain

Unión vs. Alianza

Árbol Verde vs. Del Bono (Cancha a confirmar, sin público)

Jueves:

San Martín vs. San Lorenzo

Lunes o Martes: 9 de Julio vs. Trinidad (a confirmar)