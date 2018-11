Chance. El cordobés Cristian Ferreira volverá a estar en el ataque de River tras su gol contra Aldosivi de Mar del Plata. Gallardo apuesta al recambio.

Buenos Aires, TELAM



River, con la mirada puesta en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, preservará hoy a la mayoría de sus titulares para el cotejo que jugará como visitante frente a Estudiantes de La Plata, por la 11ma fecha de la Superliga.



El encuentro se disputará desde las 17.45 en el estadio de Quilmes, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.



River está agrandado y tiene un claro motivo para estarlo luego de la notable clasificación para jugar la final de la Libertadores eliminando al vigente campeón Gremio de Brasil, en Porto Alegre, luego de haber sufrido una dolorosa derrota en Nuñez.



El equipo de Marcelo Gallardo tiene 17 puntos en el torneo local, con un partido menos que el líder Racing, una distancia que le permite tener ciertas chances de implicarse en la pugna por el título, pero ante Estudiantes jugarán suplentes con figuras como el colombiano Juan Quintero, Ignacio Fernández o Ignacio Scocco que serían indiscutibles titulares en el resto de los equipos, incluidos algunos de los llamados "grandes".



No puede darse el lujo River de arriesgar a sus titulares ante el equipo platense a una semana de la primer final en la Bombonera y el DT jugará en el estadio quilmeño con la base de la formación que viene de vencer la fecha pasada a Aldosivi en Nuñez.



Ante Estudiantes no jugará el zaguero Lucas Martínez Quarta, expulsado ante los marplatenses, y en su lugar ingresaría Kevin Sibile, de 20 años y que debutó en la derrota ante Talleres en Córdoba (0-4) en la Superliga pasada.



Tampoco estará el uruguayo Rodrigo Mora, con problemas gastrointestinales, y lo reemplazaría Julián Álvarez, de 18 años, quien debutó ante Aldosivi ingresando por el delantero oriental a 27 minutos del final.



Estudiantes (11 puntos) levantó su nivel y suma dos triunfos seguidos ante Newell"s y Banfield cuando el entrenador del equipo platense, Leandro Benítez, ya miraba de soslayo cómo comenzaban a buscarle reemplazante.



El equipo platense mezcla experiencia, como la que poseen Mariano Andujar, Jonathan Schunke, Rodrigo Braña, Gastón Fernández y Mariano Pavone, sumada a la juventud de Lucas Rodríguez, Iván Gómez, Iván Erquiaga o el mismo Francisco Apaolaza que no estará en cancha reemplazado por Gastón Fernández.

Historial

166 Partidos jugaron entre sí. La supremacía riverplatense es abismal con 92 triunfos contra 37 y 37 empates. Una superioridad que tiene sus razones más que claras.